Завершаем дачный сезон: о чем не забыть

Наши советы в первую очередь для тех, кто проводит на природе лето, а не живет в загородном доме постоянно. Начался новый учебный год и деловой сезон в городе — пора оставить дачу до будущего лета. Составим список дел и расскажем, как сделать всё грамотно.

Отключаем электричество полностью, как только закончатся работы с использованием электроприборов, либо вынимаем вилки из розеток и гасим везде свет. Топливо из бензиновых двигателей триммеров, пил и другого садового и строительного инструмента сливаем или полностью вырабатываем.

Сливаем воду из отопительной системы и водопровода. При автономной подаче воды снимаем и консервируем насосы. Освобождаем от воды лейки, бочки, ведра. Их лучше спрятать в сарай или хотя бы под навес, как минимум — перевернуть вверх дном. Шланги сматываем и убираем вместе с насадками.

Обрезаем деревья и фруктовые кустарники. Не забываем про обработку от вредителей — ее проводят после листопада и сбора плодов. Убираем падалицу, чтобы вредители не плодились в ней, а также зараженную листву: на органические удобрения их пускать нельзя.

+ 5 советов на всякий случай

- В последние часы перед отъездом можно покрасить или покрыть лаком деревянные поверхности в доме и на веранде, которые требуют обновления и защиты.

- Если есть возможность, сделайте аварийные припасы и положите их недалеко от калитки, чтобы можно было достать их через забор: жидкие ключи для замерзшего замка или лопатку для откапывания входа.

- Ломик или топор, припрятанные у дома, помогут справиться с разбухшей или перекосившейся за зиму дверью.

- Запас сухих дров, щепа и спички у камина или печи порадуют теплом сразу после приезда будущей весной.

- Подумайте, что еще вам может пригодиться, — потом похвалите себя за предусмотрительность.