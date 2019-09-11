Фото: недалеко от Таллиннского автовокзала произошла серьезная авария

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees читатель сообщил, что сегодня, 11 сентября, во второй половине дня на Тартуском шоссе в Таллинне в районе автовокзала произошла серьезная авария: столкнулись трамвай и два легковых автомобиля.
«Две машины разбиты в хлам. На месте происшествия работают полицейские, туда же прибыло несколько карет скорой помощи», - описал читатель.
15:13 toimus liiklusõnnetus Tallinnas, Tartu mnt.-l, Odra tn. risti juures. 2 sõiduauto ja trammi kokkupõrge, trammiliiklus suunaga Majaka tn. seisab. Politsei, pääste, kiirabi sündmuskohal. pic.twitter.com/MzVLJVGwII— Politsei (@Politsei) September 11, 2019
Полиция подтвердила эту информацию на своей странице в Twitter. «В 15:13 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка Тартуского шоссе и улицы Одра. Столкнулись два легковых автомобиля и трамвай. Движение трамваем в сторону Маяка остановлено. На месте спасатели, полицейские и скорая помощь».
Новость дополняется...