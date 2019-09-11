Ср, 11.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • Фото: недалеко от Таллиннского автовокзала произошла серьезная авария

Фото: недалеко от Таллиннского автовокзала произошла серьезная авария

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees читатель сообщил, что сегодня, 11 сентября, во второй половине дня на Тартуском шоссе в Таллинне в районе автовокзала произошла серьезная авария: столкнулись трамвай и два легковых автомобиля.

«Две машины разбиты в хлам. На месте происшествия работают полицейские, туда же прибыло несколько карет скорой помощи», - описал читатель.

Полиция подтвердила эту информацию на своей странице в Twitter. «В 15:13 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка Тартуского шоссе и улицы Одра. Столкнулись два легковых автомобиля и трамвай. Движение трамваем в сторону Маяка остановлено. На месте спасатели, полицейские и скорая помощь».

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