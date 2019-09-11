Рейнсалу раскритиковал идею Хельме отменить безвизовый въезд для граждан Украины

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", – сказал Рейнсалу ERR.