Рейнсалу раскритиковал идею Хельме отменить безвизовый въезд для граждан Украины

Отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна и не в интересах Эстонии, ответил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на инициативу министра внутренних дел Марта Хельме, передает Rus.ERR.
"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", – сказал Рейнсалу ERR.
Напомним, что министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.
Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) в среду подтвердила ERR, что правительство никогда не обсуждало вопрос безвизового въезда для граждан Украины.