Уже пора: какие осенние растения нужно сейчас сажать

Проведите инвентаризацию

Составьте список того, что вам нравится в вашем саду, и того, что вы хотели бы изменить. Какие растения разрослись и стали слишком крупными? Хорошо ли смотрятся ваши цветники или их нужно изменить и дополнить? Подумайте о проектах на следующий год, например, о строительстве патио или водоема.

Пересадите многолетники

Внимательно осмотрите свой сад. Возможно, ваши рододендроны не очень хорошо себя чувствуют на солнечной стороне, а куст облепихи будет лучше смотреться в другом конце сада?

Теперь, когда стало прохладнее, можно делить и перемещать многолетники. В конце лета и начале осени начинается второй за год рост корней: растения запасают питательные вещества и с минимальным стрессом могут переносить пересадку. Укройте корни слоем мульчи для дополнительной защиты будущей зимой.

Сделайте осенние закупки

Мы привыкли посещать питомники весной, но многие лучшие поздние растения в начале весны выглядят непривлекательно, поэтому некоторые садоводства даже не выставляют их на продажу. А в конце лета и в начале осени их можно увидеть во всей красе и купить со скидкой.

Не забудьте про луковичные

Нарциссы, гиацинты, тюльпаны или популярный сейчас экзотический лук украсят сад ранней весной, если вы посадите их осенью. Кстати, покупать луковицы лучше в конце лета.

Займитесь огородом

Вы еще можете успеть посадить и собрать урожай зелени и пряных трав. Они прекрасно впишутся в декоративный огород вместо отживших этот сезон культур.