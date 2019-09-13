Пт, 13.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Уже пора: какие осенние растения нужно сейчас сажать

Огород.

ФОТО: homester.com.ua

Закончилось лето, но это вовсе не означает, что закончились радости садоводства: вы можете продлить общение с любимыми растениями, а также начать строить планы на будущую весну, предлагает InMyRoom.

  • Проведите инвентаризацию

Составьте список того, что вам нравится в вашем саду, и того, что вы хотели бы изменить. Какие растения разрослись и стали слишком крупными? Хорошо ли смотрятся ваши цветники или их нужно изменить и дополнить? Подумайте о проектах на следующий год, например, о строительстве патио или водоема.

  • Пересадите многолетники

Внимательно осмотрите свой сад. Возможно, ваши рододендроны не очень хорошо себя чувствуют на солнечной стороне, а куст облепихи будет лучше смотреться в другом конце сада? 

Теперь, когда стало прохладнее, можно делить и перемещать многолетники. В конце лета и начале осени начинается второй за год рост корней: растения запасают питательные вещества и с минимальным стрессом могут переносить пересадку. Укройте корни слоем мульчи для дополнительной защиты будущей зимой.

  • Сделайте осенние закупки

Мы привыкли посещать питомники весной, но многие лучшие поздние растения в начале весны выглядят непривлекательно, поэтому некоторые садоводства даже не выставляют их на продажу. А в конце лета и в начале осени их можно увидеть во всей красе и купить со скидкой.

  • Не забудьте про луковичные

Нарциссы, гиацинты, тюльпаны или популярный сейчас экзотический лук украсят сад ранней весной, если вы посадите их осенью. Кстати, покупать луковицы лучше в конце лета. 

  • Займитесь огородом

Вы еще можете успеть посадить и собрать урожай зелени и пряных трав. Они прекрасно впишутся в декоративный огород вместо отживших этот сезон культур.

А подробности и другие советы находятся ЗДЕСЬ.

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