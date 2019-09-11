С субботы оплачивать покупки с мобильного телефона станет значительно неудобнее

Общее требование директивы заключается в том, что все покупки на сумму более 30 евро и каждая шестая покупка требуют более безопасного способа аутентификации.

Для пользователей это означает, что, например, при заказе еды через Wolt вам, вероятно, потребуется предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы идентифицировать себя. Эти шаги определяются банком пользователя, и пользователя могут, например, перенаправить в банковское приложение или на распознавание отпечатков пальцев.

«К сожалению, процесс оплаты становится более сложным и медленным», - отметил сам Wolt в своем сегодняшнем обращении к клиентам. Он также посоветовал людям пользоваться Apple Pay или Google Pay, поскольку они уже работают без сбоев.