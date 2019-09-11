«На территории зеленой зоны Рауа планируется создать небольшой посвященный Грузии сквер, в котором планируется построить Солнечную площадь, посадить кусты, сделать дорожки, подсветку и установить привезенные из Тбилиси скамейки. Основная цель проекта - еще до наступления холодов привести зеленую зону в порядок и сделать ее более привлекательной и удобной. Надеюсь, что с помощью этого проекта в квартале Рауа появится особенная зеленая зона, которую будут активно использовать местные жители», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В Таллинне началось строительство Грузинского сквера. ФОТО: Управа района Кесклинн

Из зеленой зоны Рауа было решено сделать Грузинский сквер, так как в 1920-1921 годах рядом находилось первое представительство Республики Грузия в Эстонии.

Зеленая зона будет оформлена в характерном для эстонского культурного пространства стиле с отсылками к грузинской культуре. В центре будет использован грузинский символ солнца с семью лучами – Борджгали, что означает «течение времени». Кусты на территории сквера будут символизировать виноградники. На территории сквера будут построены пешеходные дорожки из гранита, бетона и гранитной крошки. В парке будет также оставлено место для тематической скульптуры.