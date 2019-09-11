В Тарту вооруженный самодельным ножом мужчина напал на полицейских

В Тарту во вторник мужчина средних лет, вооруженный самодельным ножом, напал на сотрудников полиции, пришедших для проверки его местожительства.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции, по данным которой во вторник днем сотрудники полиции вместе с работниками мэрии совершили обход квартиры мужчины на улице Тимути. Мужчина 59 лет при появлении полицейских пришел в ярость и, вооружившись самодельным ножом, напал на них.
Полицейские задержали мужчину и передали его на попечение медиков, скорая помощь доставила его на лечение в специализированное учреждение закрытого типа. Отразивший нападение сотрудник полиции не пострадал, он продолжает нести службу.