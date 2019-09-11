В Тарту вооруженный самодельным ножом мужчина напал на полицейских

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции, по данным которой во вторник днем сотрудники полиции вместе с работниками мэрии совершили обход квартиры мужчины на улице Тимути. Мужчина 59 лет при появлении полицейских пришел в ярость и, вооружившись самодельным ножом, напал на них.