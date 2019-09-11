Ср, 11.09.2019
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  • В Тарту вооруженный самодельным ножом мужчина напал на полицейских

В Тарту вооруженный самодельным ножом мужчина напал на полицейских

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В Тарту во вторник мужчина средних лет, вооруженный самодельным ножом, напал на сотрудников полиции, пришедших для проверки его местожительства.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции, по данным которой во вторник днем сотрудники полиции вместе с работниками мэрии совершили обход квартиры мужчины на улице Тимути. Мужчина 59 лет при появлении полицейских пришел в ярость и, вооружившись самодельным ножом, напал на них.

Полицейские задержали мужчину и передали его на попечение медиков, скорая помощь доставила его на лечение в специализированное учреждение закрытого типа. Отразивший нападение сотрудник полиции не пострадал, он продолжает нести службу.

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