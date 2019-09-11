Ср, 11.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • В Таллинне умер 16-летний подросток: он врезался в бетонный столб

В Таллинне умер 16-летний подросток: он врезался в бетонный столб

Küünal

ФОТО: unsplash.com

В субботу, 7 сентября, в Нымме молодой 16-летний человек на бегу врезался в бетонный столб. На следующий день он скончался в больнице.

Пыхьяская префектура сообщает, что на данный момент полиции известно, что молодой человек был в компании сверстников и употреблял алкоголь. В какой-то момент он вскочил с места и начал идти быстрым шагом вниз по склону. Он потерял равновесие и, возможно, не заметил в сумерках бетонный фонарный столб. 

Друзья вызвали ему скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице на следующий день. 

"Это несчастный случай достойный сожаления: неудачные обстоятельства привели к трагедии. Полицейские, работники местного самоуправления и сотрудники Центра помощи жертвам сейчас делают все возможное, чтобы находившиеся в компании друзья и их родственники получили необходимую помощь. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям молодого человека", – сказала старший участковый Ляэне-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Энели Эстаал. 

Полицейские проверили детали произошедшего и не нашли признаков преступления.  

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