В Таллинне умер 16-летний подросток: он врезался в бетонный столб

Пыхьяская префектура сообщает, что на данный момент полиции известно, что молодой человек был в компании сверстников и употреблял алкоголь. В какой-то момент он вскочил с места и начал идти быстрым шагом вниз по склону. Он потерял равновесие и, возможно, не заметил в сумерках бетонный фонарный столб.