В случае нового референдума британцы проголосовали бы против Брекзита

При этом, согласно социологам, в случае проведения подобного голосования 37 процентов британцев высказались бы за отказ от Брекзита. При этом за выход страны из состава ЕС отдали бы свои голоса 34% респондентов. 18% опрошенных не стали бы принимать участие в подобном референдуме. На референдуме по "Брекзиту" в июне 2016 года за выход из состава Евросоюза высказались 52% британцев.

Консерваторы опережают в опросах лейбористов

Несмотря на подобные настроения, возглавляемая премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Консервативная партия, судя по опросу, по-прежнему сохраняет преимущество перед оппозиционной партией лейбористов. По данным института Kantar, партия Бориса Джонсона в настоящий момент имеет поддержку около 38% избирателей, в то время как лейбористы, возглавляемые Джереми Корбином, могут рассчитывать на 24% голосов британцев. За Либеральную партию выступают около 20% населения, а "Партию Брекзита" - инициатора выхода Соединенного Королевства из ЕС Найджела Фараджа - поддерживают около 7% британских подданных.

Досрочных выборов до Брекзита не будет

Тем временем в ночь на вторник, 10 сентября, британский парламент отклонил запрос Бориса Джонсона о досрочных выборах, поскольку эта инициатива не набрала двух третей голосов палаты общин. Таким образом, до выхода Великобритании из Евросоюза, запланированного на 31 октября, в стране больше нет возможности для проведения досрочных выборов.