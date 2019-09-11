Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: неизвестный автомобиль стал причиной аварии

Сегодня, 11 сентября на перекрестке улиц Валдеку-Рянилийва-Силикальцийди в 12:30 произошло ДТП. Полиция ищет очевидцев.
Сворачивавшему налево с улицы Валдеку мотоциклу Suzuki выехал наперерез с улицы Силикальцийди неизвестный автомобиль.
Мотоциклом управлял 36-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, он начал тормозить, потерял управление и упал. Скорая помощь доставила мужчину для проверки его состояния здоровья в больницу.
Полиция просит очевидцев ДТП для выяснения всех обстоятельств позвонить на номер 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или написать на э-адрес pohja.lmt@politsei.ee.