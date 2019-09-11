Ср, 11.09.2019
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  • Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: неизвестный автомобиль стал причиной аварии

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: неизвестный автомобиль стал причиной аварии

Авария. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня, 11 сентября на перекрестке улиц Валдеку-Рянилийва-Силикальцийди в 12:30 произошло ДТП. Полиция ищет очевидцев. 

Сворачивавшему налево с улицы Валдеку мотоциклу Suzuki выехал наперерез с улицы Силикальцийди неизвестный автомобиль. 

Мотоциклом управлял 36-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, он начал тормозить, потерял управление и упал. Скорая помощь доставила мужчину для проверки его состояния здоровья в больницу. 

Полиция просит очевидцев ДТП для выяснения всех обстоятельств позвонить на номер 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или написать на э-адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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