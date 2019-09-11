Посольство России запросило информацию об обвиненном за шпионаж в Эстонии россиянине

"Посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений. Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции", - заявили в российской дипмиссии.

Запрос был сделан в связи с тем, что в СМИ появилась информация о задержании в мае эстонскими правоохранительными органами неназванного гражданина РФ и вынесении ему приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение "действий ненасильственного характера", говорится в сообщении посольства.

Ранее Postimees сообщил, что в мае этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина РФ (приводятся только инициалы А.А.), ему были предъявлены обвинения по статье о совершении действий ненасильственного характера против Эстонии.

Суд в порядке согласительного производства приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также к конфискации 1300 евро в пользу государства.

Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал, что конкретные обстоятельства дела не разглашаются и после вынесения приговора, так как его расследование еще окончательно не завешено.