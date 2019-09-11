Ср, 11.09.2019
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Сборная США по баскетболу бесславно вылетела с чемпионата мира

(190911) -- DONGGUAN, Sept. 11, 2019 (Xinhua) -- Myles Turner (front, R) of the United States vies with Evan Fournier (top, L) of France during the quarter-final match between the United States and France at the 2019 FIBA World Cup in Dongguan, south China's Guangdong Province, Sept. 11, 2019. (Xinhua/Zhu Zheng) - Zhu Zheng -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE007407_20190911_PEPFN0A001/1909111547/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1909111552

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

На чемпионате мира в Китае сборная США преподнесла своим болельщикам неприятный сюрприз, проиграв команде Франции в 1/4 финале.

Главный фаворит турнира сборная США проиграла Франции 79:89, проиграв две из четырех четвертей матча. Первую половину выиграли французы 39:45, перед последней четвертью вели уже американцы 66:63. В последней десятиминутке французы прибавили и сумели выиграть последнюю четверть с преимуществом в 13 очков, 26:13.

В последний раз американская сборная терпела поражение в матче топ-турнира в полуфинале ЧМ-2006, уступив сборной Греции со счетом 95:101.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Аргентины.

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