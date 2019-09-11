Сборная США по баскетболу бесславно вылетела с чемпионата мира

Главный фаворит турнира сборная США проиграла Франции 79:89, проиграв две из четырех четвертей матча. Первую половину выиграли французы 39:45, перед последней четвертью вели уже американцы 66:63. В последней десятиминутке французы прибавили и сумели выиграть последнюю четверть с преимуществом в 13 очков, 26:13.