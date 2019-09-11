В Кехра до смерти избили мужчину

Мужчина, найденный избитым в Кехра в конце августа, позднее скончался в больнице, двое мужчин взяты под стражу по подозрению в совершении преступления, передает Postimees.
31 августа в Центр тревоги сообщили, что в Кехра неизвестные избили 29-летнего мужчину. Его доставили в больницу, где он скончался. Для выяснения точных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Каареля Калласа, в качестве подозреваемых задержаны двое мужчин, они взяты под стражу. Одному из подозреваемых 21 год, другому - 25 лет, оба ранее наказывались в уголовном порядке.
Каллас добавил, что есть основание полагать, что преступлению предшествовало совместное распитие алкоголя. Все точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела, остается надеяться, что в ближайшие месяцы появится больше информации о произошедшем.