Ср, 11.09.2019
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  • Хранившего в квартире в Ыйсмяэ снаряды ранее наказывали за незаконное обращение со взрывчаткой

Хранившего в квартире в Ыйсмяэ снаряды ранее наказывали за незаконное обращение со взрывчаткой

Следственные мероприятия КаПо, бомбовая угроза, Ыйсмяэ-теэ, 64.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Задержанный во вторник в ходе полицейской операции в Ыйсмяэ мужчина уже наказывался за подобную деятельность, передает Postimees.

По данным ERR, речь идет о 40-летнем Урмасе, который снимает квартиру в Ыйсмяэ по меньшей мере 11 лет, он производил впечатление порядочного и вежливого человека, много лет назад работал полицейским.

В 2013 году Урмас был наказан штрафом за незаконное обращение со взрывчатым веществом, которое заменили условным испытательным сроком в три года.

Теперь, по словам окружного прокурора Энели Лауритс, мужчине предъявлено подозрение и прокурор считает необходимым ходатайствовать в Харьюский уездный суд о взятии его под стражу.

Сначала Урмаса ждет расследование, в ходе которого точно установят, о каком взрывчатом веществе идет речь и с какой целью он хранил его дома. Наказанием за это преступление может быть лишение свободы сроком до 15 лет.

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