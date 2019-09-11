Хранившего в квартире в Ыйсмяэ снаряды ранее наказывали за незаконное обращение со взрывчаткой

Задержанный во вторник в ходе полицейской операции в Ыйсмяэ мужчина уже наказывался за подобную деятельность, передает Postimees.
По данным ERR, речь идет о 40-летнем Урмасе, который снимает квартиру в Ыйсмяэ по меньшей мере 11 лет, он производил впечатление порядочного и вежливого человека, много лет назад работал полицейским.
В 2013 году Урмас был наказан штрафом за незаконное обращение со взрывчатым веществом, которое заменили условным испытательным сроком в три года.
Теперь, по словам окружного прокурора Энели Лауритс, мужчине предъявлено подозрение и прокурор считает необходимым ходатайствовать в Харьюский уездный суд о взятии его под стражу.
Сначала Урмаса ждет расследование, в ходе которого точно установят, о каком взрывчатом веществе идет речь и с какой целью он хранил его дома. Наказанием за это преступление может быть лишение свободы сроком до 15 лет.