Ср, 11.09.2019
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  • Привезенный в Ыйсмяэ взрывозащитный контейнер стоит полмиллиона евро

Привезенный в Ыйсмяэ взрывозащитный контейнер стоит полмиллиона евро

Саперы с взрывозащитным контейнером около дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 64.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Цистерна, привезенная вчера в многоквартирный дом в Ыйсмяэ, где было обнаружено взрывчатое вещество, является закрытым взрывозащитным контейнером, принадлежащим центру саперов Спасательного департамента, передает Postimees.

Контейнер используется для быстрой нейтрализации взрывоопасных предметов и их безопасной транспортировки. В случае взрыва он удерживает фрагменты в контейнере.

Взрывозащитный контейнер был приобретен во время председательства Эстонии в Европейском Союзе в 2017 году. Его цена составляет около 500 000 евро.

Взрывозащитный контейнер.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Вчера днем КаПо приступила к обыску квартиры, находящейся на седьмом этаже по адресу Ыйсмяэ-теэ, 64. В квартире нашли различные взрывоопасные предметы. По этой причине через некоторое время был эвакуирован весь подъезд, в котором находится всего 36 квартир. Следственные мероприятия закончились только сегодня утром. Часть эвакуированных жильцов переночевала в социальном центре Хааберсти. Опасные предметы вывезли из многоквартирного дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело для расследования незаконного обращения со взрывчатым веществом. Задержан живущий в этом доме мужчина, проверяется возможная связь других людей с преступлением.

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