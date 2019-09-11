Привезенный в Ыйсмяэ взрывозащитный контейнер стоит полмиллиона евро

Цистерна, привезенная вчера в многоквартирный дом в Ыйсмяэ, где было обнаружено взрывчатое вещество, является закрытым взрывозащитным контейнером, принадлежащим центру саперов Спасательного департамента, передает Postimees.
Контейнер используется для быстрой нейтрализации взрывоопасных предметов и их безопасной транспортировки. В случае взрыва он удерживает фрагменты в контейнере.
Взрывозащитный контейнер был приобретен во время председательства Эстонии в Европейском Союзе в 2017 году. Его цена составляет около 500 000 евро.
Вчера днем КаПо приступила к обыску квартиры, находящейся на седьмом этаже по адресу Ыйсмяэ-теэ, 64. В квартире нашли различные взрывоопасные предметы. По этой причине через некоторое время был эвакуирован весь подъезд, в котором находится всего 36 квартир. Следственные мероприятия закончились только сегодня утром. Часть эвакуированных жильцов переночевала в социальном центре Хааберсти. Опасные предметы вывезли из многоквартирного дома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело для расследования незаконного обращения со взрывчатым веществом. Задержан живущий в этом доме мужчина, проверяется возможная связь других людей с преступлением.