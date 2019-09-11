Wizz Air открыл новую прямую линию из Таллинна

Рейс обслуживает самолет Airbus A320. На маршруте предусмотрено два отправления в неделю - по средам и воскресеньям.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ ранее отмечал, что Кутаиси расположен вблизи известного курорта Батуми и новый маршрут несомненно будет пользоваться спросом у эстонских туристов.

Основанная в 2004 году Wizz Air работает на эстонском рынке с июня 2018 года, в настоящее время компания обслуживает по три рейса в неделю в Киев и Лондон.