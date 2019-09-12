Копьеметательница Лийна Лаасма пропустит ЧМ по легкой атлетике

Необходимый для попадания на мировое первенство норматив Лаасма выполнила еще в июне, когда на соревнованиях в Лахти заняла первое место с результатом 62 метра 56 см, но уже после этого она получила травму, восстановиться от которой до сих пор так и не удалось.