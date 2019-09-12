Чт, 12.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей

Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей

1

Каймо Кууск и Владимир Зеленский.

ФОТО: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время беседы с послом Эстонии Каймо Кууском был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе.

"Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях", - сказал он.

Глава государства выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах цифровизации и э-управления.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ