Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей

Во время беседы с послом Эстонии Каймо Кууском был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе.

"Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях", - сказал он.