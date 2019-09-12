Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей

Президент Украины Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время беседы с послом Эстонии Каймо Кууском был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе.
"Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях", - сказал он.
Глава государства выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах цифровизации и э-управления.