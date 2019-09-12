Трагедия в Иране: ожидавшая суда за проход на стадион женщина совержила акт самосожжения

Иранская болельщица Сахар Ходаяри скончалась в больнице после акта самосожжения, передает Sports.ru.
Женщина подожгла себя в Тегеране после того, как отложили судебное заседание в ее отношении за попытку проникнуть на футбольный стадион под видом мужчины.
Утверждается, что она услышала, как обсуждают ее возможное наказание – от полугода до двух лет в колонии.
Сразу по выходе из здания суда она подожгла себя. Спустя несколько дней Ходаяри умерла в больнице. Она была задержана в марте, когда пыталась пробраться на матч «Эстегляля».
Женщинам в Иране запрещено посещать спортивные мероприятия с 1981 года. Запрет временно снимался во время трансляций ЧМ-2018 на стадионах.
Представители ФИФА посетят Иран после данной трагедии.
Один из сотрудников ФИФА заявил, что эта встреча является частью подготовки к матчам сборной Ирана в отборочном турнире чемпионата мира, однако организация проверит меры, предпринятые футбольной ассоциацией Ирана для обеспечения доступа женщин на игры.