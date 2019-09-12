Чт, 12.09.2019
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  • Трагедия в Иране: ожидавшая суда за проход на стадион женщина совержила акт самосожжения

Трагедия в Иране: ожидавшая суда за проход на стадион женщина совержила акт самосожжения

FILE - In this Oct. 16, 2018 file photo, Iranian women cheer as they wave their country's flag after authorities in a rare move allowed a select group of women into Azadi stadium to watch a friendly soccer match between Iran and Bolivia, in Tehran, Iran. Sahar Khodayari, an Iranian female soccer fan died after setting herself on fire outside a court after learning she may have to serve a six-month sentence for trying to enter a soccer stadium where women are banned, a semi-official news agency reported Tuesday, Sept. 10, 2019. The 30-year-old was known as the "Blue Girl" on social media for the colors of her favorite Iranian soccer team, Esteghlal. (AP Photo/Vahid Salemi, File)

ФОТО: Vahid Salemi / AP

Иранская болельщица Сахар Ходаяри скончалась в больнице после акта самосожжения, передает Sports.ru.

Женщина подожгла себя в Тегеране после того, как отложили судебное заседание в ее отношении за попытку проникнуть на футбольный стадион под видом мужчины.

Утверждается, что она услышала, как обсуждают ее возможное наказание – от полугода до двух лет в колонии.

Сразу по выходе из здания суда она подожгла себя. Спустя несколько дней Ходаяри умерла в больнице. Она была задержана в марте, когда пыталась пробраться на матч «Эстегляля». 

Женщинам в Иране запрещено посещать спортивные мероприятия с 1981 года. Запрет временно снимался во время трансляций ЧМ-2018 на стадионах.

Представители ФИФА посетят Иран после данной трагедии.

Один из сотрудников ФИФА заявил, что эта встреча является частью подготовки к матчам сборной Ирана в отборочном турнире чемпионата мира, однако организация проверит меры, предпринятые футбольной ассоциацией Ирана для обеспечения доступа женщин на игры.

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