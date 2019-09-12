Разведка США подтвердила, что в РФ провалены пять испытаний ядерного чудо-оружия Путина, но ракета "Буревестник" все равно будет готова к 2025 году

Все испытания ракеты проводились с 2017 года. Самый продолжительный полет занял всего около двух минут - ракета пролетела 22 километра, после чего контроль был потерян, и она рухнула. А самый короткий полет "чудо-оружия", анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в 2018 году, длился около четырех секунд, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб. Испытания показали, что сердечник крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось активировать, поэтому ракета не смогла выйти на уровень бессрочного полета, о котором говорил Путин.

Однако, несмотря на неудачные испытания, российская ракета с так называемой неограниченной дальностью действия будет готова в течение ближайших шести лет. По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом "Буревестник" (по классификации НАТО - Skyfall), чтобы новые ракеты были "готовы к войне" до 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин впервые упомянул "Буревестник" во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Он охарактеризовал ее как низколетящую малозаметную крылатую ракету, которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченный радиус действия и "непредсказуемую" траекторию полета. По словам Путина, все это делает "Буревестник" неуязвимым "как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО".

Из этих характеристик эксперты сделали вывод, что двигатель этой ракеты содержит малогабаритный ядерный реактор. Так как ядерной батарейки недостаточно для того, чтобы обеспечить ракете неограниченный радиус - если предположить, что под неограниченным понимается способность ракеты находиться в воздухе дни.

CNBC в августе прошлого года уже сообщало, что ракета "Буревестник" неоднократно испытывалась на Центральном полигоне на Новой Земле и на полигоне Капустин Яр. По данным портала, с ноября 2017 года по февраль 2018-го было проведено четыре испытания и все они закончились неудачей. Российские военные якобы пытались найти одну из этих ракет, упавшую в Баренцево море.

А в августе этого года источники канала CNBC заявили, что взрыв на военном морском полигоне в Нёноксе под Северодвинском, произошедший 8 августа, произошел во время операции по подъему "Буревестника" со дна после испытаний.

Минобороны РФ тогда официально подтвердило только то, что взрыв, при котором погибли пять сотрудников саровского ядерного центра (Российский Федеральный ядерный центр, РФЯЦ-ВНИИЭФ) произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, при этом не уточняя, для какой ракеты он предназначен. В госкорпорации "Росатом" говорили, что ЧП произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. После аварии в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.