Исследование: люди не чувствуют себя достаточно обеспеченными к пенсии

Об этом в своем комментарии сообщил в среду банк Luminor. Как показывает исследование, с возрастом обеспечение своих пенсионных лет становится для людей все более важным. 48 процентов респондентов в возрасте 17-36 лет считают этот вопрос важным для себя, и уже 69 процентов - в возрасте 37-60 лет, и 86 процентов - люди старше 61 года.

«Однако важность обеспечения своих пенсионных лет не отражается в чувстве уверенности людей. Всего 10 процентов ответивших чувствуют, что у них имеется достаточно имущества и сбережений, чтобы справиться в пенсионном возрасте», - отмечает банк. Процент чувства уверенности низок в разрезе всех возрастных групп. В ответах виден и гендерный разрыв: среди мужчин 13 процентов считают, что имеют достаточно имущества, среди женщин - всего 8 процентов.

«Результаты исследования показывают, что, хоть обеспечение пенсии и важно для людей, они по-прежнему чувствуют себя словно без крыши над головой. Несмотря на то, что самой большой проблемой является недостаточность накоплений, мы все равно не находим достаточно времени для планирования своей пенсии и накоплений, чтобы мечты о безоблачных пенсионных годах стали реальностью», - прокомментировал член правления Luminor Pensions Estonia Мартин Раясалу.

В то же время, Раясалу не без удовольствия отметил, что, по сравнению с проводившимся два года назад исследованием населения, сегодня число думающих об обеспечении своей пенсии людей удвоилось.

«Видно, что обсуждения пенсионной реформы повысили внимание к пенсионной теме и заставили людей больше задумываться о своих пенсионных накоплениях, а также дополнительных возможностей накоплений», - добавил Раясалу.

По словам соучредительницы MTÜ Rahatarkus Леоноре Рийтсалу, результаты исследования ярко показывают, как сложно сделать выбор ради долгосрочного финансового благополучия. «Мы знаем, что необходимо что-то предпринимать, но столь сложное решение удобнее перенести на потом. Финансовой грамотности и удовлетворительного дохода не достаточно для того, чтобы достичь решения. Необходимо иметь уверенность в будущем и мотивацию, чтобы начать действовать во имя обеспечения своего финансового благополучия. Политики и банки способны помочь людям найти последнее, подталкивая их в сторону взвешенных решений», - прокомментировала Рийтсалу.