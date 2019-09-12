Прямая трансляция: смотрите дискуссию Таллиннского бизнес-форума о болевых точках предпринимательства

В мире предпринимательства, как в живой природе, выживает не самый сильный, не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на изменения. В частности, в ближайшее время ожидаются поистине революционные изменения, касающиеся вопросов налоговой оптимизации. Об этом, а также об искусственном интеллекте, решении проблемы кадрового голода и многом другом вы сможете узнать 12 сентября на Таллиннском бизнес-форуме.