Прямая трансляция: смотрите дискуссию Таллиннского бизнес-форума о болевых точках предпринимательства

Сегодня, 12 сентября, в TalTech Mektory проходит Таллиннский бизнес-форум. Кульминацией дня станет большая дискуссия под заголовком «Ищем болевые точки предпринимательства», которую будут вести главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и телеведущая, актриса Татьяна Космынина. Смотрите прямую трансляцию дискуссии на нашем портале! Начало в 16:15.
Искать ответы на каверзные вопросы ведущих будут: предприниматели Арег Арутюнян и Александр Волохонский, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и депутат Рийгикогу, экс-министр МВД, юстиции и социальных дел Ханно Певкур.
В мире предпринимательства, как в живой природе, выживает не самый сильный, не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на изменения. В частности, в ближайшее время ожидаются поистине революционные изменения, касающиеся вопросов налоговой оптимизации. Об этом, а также об искусственном интеллекте, решении проблемы кадрового голода и многом другом вы сможете узнать 12 сентября на Таллиннском бизнес-форуме.