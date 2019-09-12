По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального

Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и квартирах их координаторов проходят в 29 городах России. Об этом сообщил в Twitter сторонник Навального Леонид Волков.
По всей России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального, пишет DW.com. Как сообщил в четверг, 12 сентября, на своей странице в Twitter Леонид Волков, начальник штаба основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Басманный суд Москвы разрешил следователю Рустаму Габдулину провести 94 обыска в рамках дела об "отмывании денег" в ФБК еще 10 сентября.
Басманный суд позавчера (сразу после дня Умного голосования) вынес по представлениям следователя Габдулина 94 постановления об обысках (это есть в картотеке суда), мы еще гадали — все ли 94 по нашу душу?— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 сентября 2019 г.
Теперь видим — да, все.
По информации Волкова, "в списке уже 29 городов" и более 80 адресов. По сведениям интернет-портала "Медиазона", следователи пришли, кроме прочих, к координатору штаба Навального в Тамбове Диане Рудаковой, координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву и его заместителю Ольге Гусевой. Кроме того, обыски проходят в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пензе, Липецке, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других городах России.
По словам Волкова, их главная цель - изъятие техники по максимуму. После обысков координаторов штабов увозят на допросы в СК. "По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков".
Умное голосование как возможная причина обысков
Перед выборами в Мосгордуму, прошедшими 8 сентября 2019 года, Навальный и его сторонники активно призывали москвичей принять участие в так называемом "умном голосовании", целью которого было обеспечить на выборах победу любых кандидатов, кроме, тех, кто поддерживает партию "Единая Россия". По мнению Леонида Волкова, начавшиеся обыски в штабах связаны именно с триумфом этой стратегии.
Рустам Габдулин - старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александре Бастрыкине. В 2012 году он возглавил следствие по так называемому "болотному делу" (уголовное дело о массовых беспорядках и насилии по отношению к представителям органов власти, заведенное после прошедшего 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве оппозиционного "Марша миллионов"). После выступлений оппозиции в Москве, связанных с протестами против фальсификаций на выборах Мосгордумы летом 2019 года, ему было так же передано следствие по делу о "массовых беспорядках" в столице.