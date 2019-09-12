В рейтинге самых покупаемых марок машин в Эстонии произошли изменения

«В последние годы на автомобильном рынке Эстонии высокую активность проявляли как частные, так и юридические лица, и неудивительно, что в период активного развития, когда на рынок приходит много интересных новинок, меняются и предпочтения жителей нашей страны. В то же время, если говорить о наиболее популярных марках, то более реалистичную картину отображают именно предпочтения частных лиц. При покупке автомобилей юридические лица в основном ориентируются на соотношение цены и качества и не так остро реагируют на какие-либо новости или инновации в мире автопромышленности, как это делают частные клиенты при покупке автомобиля для себя или своей семьи», - сказал председатель правления AS SEB Liising Рейн Карофельд, комментируя изменения в предпочтениях моделей автомобилей среди жителей Эстонии.

Если взглянуть на то, какие марки автомобилей жители стран Балтии предпочитают покупать подержанными, то предпочтения несколько меняются: список возглавляют Volkswagen Passat, Toyota Avensis, Audi серии A6 и Škoda Octavia. Кроме того, данные банка SEB показали взаимосвязь возраста покупателя и приобретаемого автомобиля: чем моложе клиент, тем выше вероятность того, что он купит подержанный автомобиль. С возрастом вероятность, что человек выберет новый автомобиль, увеличивается, а если клиент старше 50 лет, то эта вероятность составляет не менее 50 процентов.

«На протяжении последних лет лидирующие позиции самых популярных моделей автомобилей в странах Балтии удерживали Škoda и Toyota, что говорит о хорошо проделанной маркетинговой и продажной работе импортеров и дилеров. Разумеется, популярность обусловлена также качественным, широким и обновляющимся ассортиментом моделей, широкой сетью обслуживания, закупочной ценой, расходами на содержание и т.д. В то же время в Эстонии к лидирующим позициям приближаются и дорогие бренды автомобилей, такие как BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует возрастающей покупательской способности наших потребителей», – прокомментировал выбор жителей Эстонии в сфере марок автомобилей председатель правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.