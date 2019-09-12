В рейтинге самых покупаемых марок машин в Эстонии произошли изменения

По данным банка SEB, за последний год значительно изменился рейтинг популярности моделей автомобилей, приобретаемых новыми в Эстонии. Список самых популярных марок по-прежнему возглавляют Toyota RAV4, Toyota Corolla и Škoda Octavia, однако в этом году за ними следуют уже такие новички, как Citroën Berlingo и Renault Clio. В прошлые годы как в Эстонии, так и в других странах Балтии на этих позициях преобладали модели Volkswagen и Nissan.
«В последние годы на автомобильном рынке Эстонии высокую активность проявляли как частные, так и юридические лица, и неудивительно, что в период активного развития, когда на рынок приходит много интересных новинок, меняются и предпочтения жителей нашей страны. В то же время, если говорить о наиболее популярных марках, то более реалистичную картину отображают именно предпочтения частных лиц. При покупке автомобилей юридические лица в основном ориентируются на соотношение цены и качества и не так остро реагируют на какие-либо новости или инновации в мире автопромышленности, как это делают частные клиенты при покупке автомобиля для себя или своей семьи», - сказал председатель правления AS SEB Liising Рейн Карофельд, комментируя изменения в предпочтениях моделей автомобилей среди жителей Эстонии.
Если взглянуть на то, какие марки автомобилей жители стран Балтии предпочитают покупать подержанными, то предпочтения несколько меняются: список возглавляют Volkswagen Passat, Toyota Avensis, Audi серии A6 и Škoda Octavia. Кроме того, данные банка SEB показали взаимосвязь возраста покупателя и приобретаемого автомобиля: чем моложе клиент, тем выше вероятность того, что он купит подержанный автомобиль. С возрастом вероятность, что человек выберет новый автомобиль, увеличивается, а если клиент старше 50 лет, то эта вероятность составляет не менее 50 процентов.
«На протяжении последних лет лидирующие позиции самых популярных моделей автомобилей в странах Балтии удерживали Škoda и Toyota, что говорит о хорошо проделанной маркетинговой и продажной работе импортеров и дилеров. Разумеется, популярность обусловлена также качественным, широким и обновляющимся ассортиментом моделей, широкой сетью обслуживания, закупочной ценой, расходами на содержание и т.д. В то же время в Эстонии к лидирующим позициям приближаются и дорогие бренды автомобилей, такие как BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует возрастающей покупательской способности наших потребителей», – прокомментировал выбор жителей Эстонии в сфере марок автомобилей председатель правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.
По данным SEB Liising, только 20 процентов жителей Эстонии ездят на своих автомобилях более пяти лет. За последние два года свой автомобиль обновили почти 40 процентов жителей Эстонии. При смене машины большинство эстонцев предпочитают покупать либо новую, либо почти новую (до трех лет) машину.