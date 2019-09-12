Предприятие ATKO в очередной раз оставило с носом сотни пассажиров

По словам людей, сегодня утром в направлении Таллинна не вышли на маршрут как минимум два автобуса. Второй четверг подряд за пассажирами не приехал автобус 129-го маршрута, который в 6.45 должен был выехать из Суурупи, а также ждавшие на остановке люди не попали на автобус 108-го маршрута, который должен был выехать из Кейла-Йоа В 6.39.

По причине того, что два автобуса не вышли на маршрут, не все люди поместились в автобусы, выходящие на маршрут позже. Так, сегодня утром сотни человек не смогли вовремя добраться до работы или места учебы.