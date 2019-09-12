Эстонскому спортсмену предлагают космическую зарплату

Эксперты раллийных гонок прогнозируют, что по новому контракту общая сумма вознаграждения эстонского гонщика может составить от пяти до десяти миллионов евро в год. Причем, как отмечается, не столь важно, будет ли этой командой "Тойота", где Тянак сейчас выступает, или другая команда, которая захочет иметь в своих рядах топ-пилота. Главное условие, которое будет выставлено Тянаку, борьба и в следующем сезоне за чемпионский титул.

В чемпионате мира по ралли зарплата гонщиков зависит от их успехов на этапах Кубка мира. Чем больше подиумов - тем больше и вознаграждание. Значительную часть зарплаты гонщиков составляют и различные бонусы. Как утверждают эксперты - если Тянак и в следующем году будет также успешно выступать, то сумма его бонусов может перевалить за пять миллионов евро.