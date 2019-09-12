Эстонскому спортсмену предлагают космическую зарплату

Как сообщает Postimees, Отть Тянак может рассчитывать на новый контракт, в котором зарплата будет равняться восьмизначной сумме.
Эксперты раллийных гонок прогнозируют, что по новому контракту общая сумма вознаграждения эстонского гонщика может составить от пяти до десяти миллионов евро в год. Причем, как отмечается, не столь важно, будет ли этой командой "Тойота", где Тянак сейчас выступает, или другая команда, которая захочет иметь в своих рядах топ-пилота. Главное условие, которое будет выставлено Тянаку, борьба и в следующем сезоне за чемпионский титул.
В чемпионате мира по ралли зарплата гонщиков зависит от их успехов на этапах Кубка мира. Чем больше подиумов - тем больше и вознаграждание. Значительную часть зарплаты гонщиков составляют и различные бонусы. Как утверждают эксперты - если Тянак и в следующем году будет также успешно выступать, то сумма его бонусов может перевалить за пять миллионов евро.
Кто же может потянуть восьмизначный оклад эстонца? СМИ сходятся во мнении, что после отказа "Форда" и "Хендай", которые не смогут удовлетворить аппетиты Тянака, карьера нашего спортсмена продолжится в "Тойоте", в составе которой Тянак летит к своему первому чемпионскому титулу.