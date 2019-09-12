Чт, 12.09.2019
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Microsoft научила компьютеры с Windows 10 показывать заряд смартфона

Смартфон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Omar Marques / ZUMAPRESS.com

Одна из руководителей Microsoft Аналь Отеро Диаз (Analy Otero Diaz) объявила на своей страничке в социальной сети Twitter о начале распространения новой функции в приложении Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10.

Пока функция доступна для участников программы тестирования операционной системы Windows Insiders, сообщает ixbt.com.

Microsoft научила компьютеры с Windows 10 показывать заряд смартфона
 

Теперь приложение отображает индикатор заряда аккумулятора подключённого смартфона. Таким образом, даже если смартфон пользователя оказался вне досягаемости, он может проверить уровень заряда аккумулятора прямо с компьютера. 

На прошлой неделе тестеры также заметили пока не анонсированную функцию Your Phone — возможность с компьютера совершать звонки и набирать номер на смартфоне.

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