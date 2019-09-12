Microsoft научила компьютеры с Windows 10 показывать заряд смартфона

Одна из руководителей Microsoft Аналь Отеро Диаз (Analy Otero Diaz) объявила на своей страничке в социальной сети Twitter о начале распространения новой функции в приложении Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10.
Пока функция доступна для участников программы тестирования операционной системы Windows Insiders, сообщает ixbt.com.
Теперь приложение отображает индикатор заряда аккумулятора подключённого смартфона. Таким образом, даже если смартфон пользователя оказался вне досягаемости, он может проверить уровень заряда аккумулятора прямо с компьютера.
На прошлой неделе тестеры также заметили пока не анонсированную функцию Your Phone — возможность с компьютера совершать звонки и набирать номер на смартфоне.