Чт, 12.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 118 евро!

Париж.

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Хельсинки на Мадейру начиная со 168 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 187 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 337 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 536 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 715 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 733 евро

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 237 евро

Туда-обратно из Таллинна в Оман начиная с 363 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с  495 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 524 евро

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