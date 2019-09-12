Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 118 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Хельсинки на Мадейру начиная со 168 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 187 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 337 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 536 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 715 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 733 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 99 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 237 евро
Туда-обратно из Таллинна в Оман начиная с 363 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 495 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 524 евро