Чт, 12.09.2019
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В четверг правительство продолжит обсуждение проекта госбюджета

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

На кабинетном совещании в четверг правительство продолжит обсуждение проекта госбюджета на 2020 год.

Правительственная коалиция руководствуется в этом пятью приоритетами — дружественная к семьям Эстония, сплоченное общество, основанная на знаниях экономика, эффективное управление и свободное и защищенное государство, сообщила пресс-служба правительства.

При составлении проекта госбюджета правительство опирается на составленный Министерством финансов экономический прогноз и принятую весной четырехлетнюю бюджетную стратегию.

Цель бюджетной стратегии — планировать действия и распределять средства на продолжительный период с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и глобальных трендов. Госбюджет будет содержать конкретные затраты и доходы на следующий год, в том числе, например, окончательные зарплатные фонды разных сфер.

Обсуждение госбюджета на следующий год продолжится и на следующей неделе. Правительство должно представить Рийгикогу проект госбюджета не позднее, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть к концу сентября.

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