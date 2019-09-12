На кабинетном совещании в четверг правительство продолжит обсуждение проекта госбюджета на 2020 год.
Правительственная коалиция руководствуется в этом пятью приоритетами — дружественная к семьям Эстония, сплоченное общество, основанная на знаниях экономика, эффективное управление и свободное и защищенное государство, сообщила пресс-служба правительства.
При составлении проекта госбюджета правительство опирается на составленный Министерством финансов экономический прогноз и принятую весной четырехлетнюю бюджетную стратегию.
Цель бюджетной стратегии — планировать действия и распределять средства на продолжительный период с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и глобальных трендов. Госбюджет будет содержать конкретные затраты и доходы на следующий год, в том числе, например, окончательные зарплатные фонды разных сфер.
Обсуждение госбюджета на следующий год продолжится и на следующей неделе. Правительство должно представить Рийгикогу проект госбюджета не позднее, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть к концу сентября.