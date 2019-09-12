Бьорндален и Домрачева стали главными тренерами сборной Китая

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Играм-2022 в Пекине, сообщает Sports.ru.
"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", – отметил Бьорндален.
Норвежец занял пост главного тренера сборной Китая, Домрачева будет готовить женскую команду.
Белорусская биатлонистка также прокомментировала назначение.
"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире, а также в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", – сказала Домрачева.