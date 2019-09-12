«Пожилой человек не может попасть к врачу»: читательница Rus.Postimees столкнулась с серьезной проблемой

С июня этого года на прием к специалистам Ида-Вируской центральной больницы, как и десятка других медучреждений Эстонии, можно записаться через портал Digilugu, который объединяет регистрацию на прием к врачам по всей Эстонии.

«Бабушка — пожилой человек, ее ид-карта не обновлена, mobiil-id нет, поэтому я и пыталась ее записать по телефону. Номерки бывают редко. Руководство придумало запись по пятницам в 8.00. Дозвониться невозможно. Каждые пять минут я звонить не могу, на работе запрещено пользоваться телефоном».

Rus.Postimees обратился за комментарием в Ида-Вирускую центральную больницу. Пресс-секретарь Юло Вельдре признал, что в связи с периодом летних отпусков очереди к врачам-специалистам действительно растянулись и номерки разбирают очень быстро. «Наши глазные врачи принимают в пяти разных поликлиниках, еженедельно добавляется около 130-155 номерков для первоначального визита, – уточняет Вельдре, отмечая однако, что и этого количества бывает недостаточно: В перспективе на уровне внутренней организации больница могла бы реорганизовать приемы, но проблема в другом. Потребность в услугах глазного врача значительно выше, чем то количество пациентов, что разрешает нам брать Больничная касса».

Если посмотреть в диги-регистратуре, говорит Вельдре, то подобная ситуация наблюдается во всех больших городах Эстонии. «В Харьюмаа нет ни одного свободного (бесплатного) номерка к глазному врачу до конца года. Платный же визит доступен прямо в тот же день. В Тартуском уезде есть свободные номерки в Эльва, но в Тарту – нет ни бесплатных, ни платных номерков.

В Ида-Вирумаа проще всего получить номерок на прием к офтальмологу в Кивиыли.

«Особенно длинные очереди в Кохтла-Ярве — поликлинниках Ахтме и Ярве. Время приема у некоторых врачей забронировано до конца февраля», – заявляет Вельдре.

Пресс-секретарь говорит, что причина длинных очередей и в том, что к офтальмологу можно обратиться без направления семейного врача, поэтому многие «активные» пациенты бронируют время сразу к нескольким глазным врачам, а после того, как им приходит оповещение о визите, отменяют ненужные брони.

Вельдре утверждает, что руководство больницы в курсе проблемы с бронированием времени к некоторым врачам-специалистам. «Для ее решения принимаются в учет и отзывы пациентов. Действительно, раньше свободные номерки становились доступны раз в месяц, и их разбирали за 20 минут. Теперь свободные номерки появляются в четыре раза чаще – раз в неделю, и их разбирают в течение пяти минут. Как ни распределяй дефицитный товар, дефицита это не уменьшит».

Как же попасть к врачу, не обращаясь в диги-регистратуру?

«Следует звонить в регистратуру после обеда, к примеру, около трех часов дня, когда начинают активно предлагать освободившееся номерки на следующий день. В диги-регистратуре может появиться свободное время приема 24/7. В поликлиннике Ахтме в рабочее время также принимаются пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи, поэтому без помощи мы никого не оставляем».