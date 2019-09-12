Вестербака: за проектом туннеля Таллинн-Хельсинки не стоят китайские коммунисты

"Всегда присутствует страх того, что Китай все скупит, и мы все должны будем говорить на китайском языке. Я подтверждаю, что китайские инвесторы инвестируют в туннель, поскольку это хороший бизнес", - сказал Вестербака на начавшейся сегодня утром конференции TechDay.

"Здесь нет заговора коммунистической партии Китая. Если бы это было так, я знал бы об этом. А если бы я об этом знал, я бы сразу сказал вам", - заявил Вестербака.

Он отметил, что подобные тему нужно обсуждать открыто, поскольку это сверхважный проект для Эстонии и Финляндии, а также для всей Европы. "Эта тема сейчас действительно вызывает чувство неуверенности, и не только в Эстонии; причиной является еще и правящий в США ненормальный режим", - считает Вестербака.

Партнерами компании Вестербаки Finest Bay Area Development в этом проекте являются несколько фирм, входящих в число крупнейших не только в Китае, но и во всем мире. В июле предприятие заключило меморандум об общих намерениях с компаниямиTouchstone Capital Partners, GAMA Holdings, China Railway International Group (CRIG) и China Railway Engineering Company (CREC).

Touchstone Capital Partners - это фонд с инвестиционным портфелем, который оценивается в 100 млрд долларов. Именно эта компания стала бы главным источником финансирования строительства.

China Railway Engineering Company входит в список крупнейших предприятий мира - Fortune500. Предполагается, что ее дочерняя фирма отвечала бы за строительство.

Всего на проект было обещано 15 млрд евро. Finest Bay Area Development обещает открыть 100-километровый туннель между Эстонией и Финляндией к Рождеству 2024 года.