Дело о загадочном исчезновении женщины в Вильяндимаа: задержан подозреваемый в ее убийстве

Полиция задержала мужчину подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле, которая в конце августа была объвлена пропавшей без вести, а спустя две недели найдена мертвой.
Вчера вечером, 11 сентября, в Пярнумаа полицией был задержан 30-летний мужчина: собранные доказательства позволяют полагать, что, возможно, это он убил Юлле.
Полиция пояснила, что, по первоначальным данным, 27 августа Юлле вышла из автобуса недалеко в районе, где проживала, и по дороге домой вела разговор со знакомым ей 30-летним мужчиной. После чего, ее больше никто не видел.
Тело женщины с признаками насилия было обнаружено 9 сентября в озере в волости Мульги, в 50 километрах от деревни Вейсиярве, где погибшая проживала и где ее видели в последний раз.
Известно, что действующих уголовных наказаний у подозреваемого нет. Сейчас Лыунаская окружная прокуратура подает в суд ходатайство об аресте подозреваемого.
«Оценивая поведение подозреваемого и тяжесть преступления есть основание считать, что на свободе он может попытаться скрыться или совершить новое злодеяние, поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте», – сказал старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва.
Подозреваемого уже выслушали. В ходе расследования будут установлены причины смерти, предшествующие смерти события и другая важная информация.
Руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь сказал, что речь идет об очень редком случае для этого района, так как преступление произошло в одной из самых безопасных деревень южной Эстонии средь бела дня.
«Сейчас можно сказать, что речь идет не о случайно выбранной жертве, преступление было совершено на личной почве. Приоритетом полиции при работе над этим дело было как можно скорее решить его и вернуть чувство безопасности жителям района. Следователи сделали все возможное, чтобы найти доказательства, найти подозреваемого и задержать его. К сожалению, мы не в силах вернуть Юлле, однако можем подтвердить, что подозреваемый задержан и находится под следствием», – заявил Сассь.
За убийство человека виновный может получить наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до пятнадцати лет.