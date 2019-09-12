Дело о загадочном исчезновении женщины в Вильяндимаа: задержан подозреваемый в ее убийстве

Вчера вечером, 11 сентября, в Пярнумаа полицией был задержан 30-летний мужчина: собранные доказательства позволяют полагать, что, возможно, это он убил Юлле.

Полиция пояснила, что, по первоначальным данным, 27 августа Юлле вышла из автобуса недалеко в районе, где проживала, и по дороге домой вела разговор со знакомым ей 30-летним мужчиной. После чего, ее больше никто не видел.

Тело женщины с признаками насилия было обнаружено 9 сентября в озере в волости Мульги, в 50 километрах от деревни Вейсиярве, где погибшая проживала и где ее видели в последний раз.

Известно, что действующих уголовных наказаний у подозреваемого нет. Сейчас Лыунаская окружная прокуратура подает в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

«Оценивая поведение подозреваемого и тяжесть преступления есть основание считать, что на свободе он может попытаться скрыться или совершить новое злодеяние, поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте», – сказал старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва.

Подозреваемого уже выслушали. В ходе расследования будут установлены причины смерти, предшествующие смерти события и другая важная информация.

Руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь сказал, что речь идет об очень редком случае для этого района, так как преступление произошло в одной из самых безопасных деревень южной Эстонии средь бела дня.

«Сейчас можно сказать, что речь идет не о случайно выбранной жертве, преступление было совершено на личной почве. Приоритетом полиции при работе над этим дело было как можно скорее решить его и вернуть чувство безопасности жителям района. Следователи сделали все возможное, чтобы найти доказательства, найти подозреваемого и задержать его. К сожалению, мы не в силах вернуть Юлле, однако можем подтвердить, что подозреваемый задержан и находится под следствием», – заявил Сассь.