Радиоактивно: не снести ли все жилье от Нарвы до Палдиски?

Читатель, скрывшийся за ником «Костик», прислал письмо, которое нам показалось важным и интересным, несмотря на его несколько развязный тон: «Уже который день в соцсетях вылезает реклама нового жилого квартала неподалеку от Певческого поля. И хрен с тем, что застраивают каждый пятачок, но про место, где планируют забабахать этот жилой квартал, раньше писали газеты. И ваша тоже. Что-то изменилось с 2006 года или всем плевать - ведь люди все равно купят?»
Читатель привел в своем письме две ссылки. В одной речь идет о новом квартале Лахекалда, который, да, строят неподалеку от Певческого поля, но за замком Орлова, практически на «локаторах» - ласнамяэсцы поймут. Во второй ссылке речь идет не о статье в «нашей» газете, а о цитате из экономического приложения Ärileht к газете Eesti Päevaleht, датированной 2006 годом, в которой говорится о повышенном радиационном фоне в другой части ласнамяэского глинта – Волчьем ущелье, а оно, как известно, находится с противоположной от Певческого поля стороне, на окраине Кадриорга - и недалеко от улиц Ору и Валге. Опасно ли расположен новый жилой район, строительством которого занимается фирма Merko?
Отвечает менеджер по продажам Merko Инга Вийлеберг.
По данным Геологического центра Эстонии, область с повышенным уровнем радона простирается от Ида-Вирумаа до Мурасте в Харьюмаа. Поэтому проблема радона важна при строительстве практически на всей прибрежной части Северной Эстонии. В Таллинне районом с более высоким, чем природный, содержанием радона является Астангу, а также часть центра города, Пирита и Ласнамяэ, который весь построен на известняковом глинте.
Из-за расположения строящегося жилого района Лахекалда меры по минимизации риска влияния радона приняты уже во время архитектурного конкурса и процесса проектирования.
Например, на первых этажах зданий не планируются жилые помещения, под жилыми этажами будут открытые парковки, а части зданий, находящиеся на на уровне улицы, снабжены вентиляционной системой. Все это позволит радону, выделяющемуся с поверхности известняка при определенных условиях, не доходить до жилых помещений.
От редакции. Спасибо читателю за тему, она для нашей страны очень актуальна, ведь, по авторитетным источникам, места с опасным радиоактивным радоном встречаются по всей Эстонии. Особенно много их в северной части страны. Вот и Ласнамяэ стоит практически на радоне. По логике читателя, получается, что всем живущим в Ласнамяэ, а также в Пирита и в Виймси, пора бежать, куда глаза глядят, пока не началось тотальное заражение. А может, просто дома снести, а? Давайте не будем паниковать. Более того, известно, что треть территории Эстонии отличается высоким радиоактивным фоном.
«О вредном влиянии радиоактивного излучения на здоровье человека известно, однако ошибочно считается, что эта опасность может возникнуть лишь, например, в связи с атомными электростанциями. На самом деле большая часть радиоактивного излучения представляет собой именно природную радиацию. Однако возможных проблем со здоровьем можно избежать, если продумать где и каким образом строить здания», - сказала заведующая отделом климата и радиации Министерства окружающей среды Гетлин Денкс.