Радиоактивно: не снести ли все жилье от Нарвы до Палдиски?

Читатель привел в своем письме две ссылки. В одной речь идет о новом квартале Лахекалда, который, да, строят неподалеку от Певческого поля, но за замком Орлова, практически на «локаторах» - ласнамяэсцы поймут. Во второй ссылке речь идет не о статье в «нашей» газете, а о цитате из экономического приложения Ärileht к газете Eesti Päevaleht, датированной 2006 годом, в которой говорится о повышенном радиационном фоне в другой части ласнамяэского глинта – Волчьем ущелье, а оно, как известно, находится с противоположной от Певческого поля стороне, на окраине Кадриорга - и недалеко от улиц Ору и Валге. Опасно ли расположен новый жилой район, строительством которого занимается фирма Merko?

Отвечает менеджер по продажам Merko Инга Вийлеберг.

По данным Геологического центра Эстонии, область с повышенным уровнем радона простирается от Ида-Вирумаа до Мурасте в Харьюмаа. Поэтому проблема радона важна при строительстве практически на всей прибрежной части Северной Эстонии. В Таллинне районом с более высоким, чем природный, содержанием радона является Астангу, а также часть центра города, Пирита и Ласнамяэ, который весь построен на известняковом глинте.

Из-за расположения строящегося жилого района Лахекалда меры по минимизации риска влияния радона приняты уже во время архитектурного конкурса и процесса проектирования.

Например, на первых этажах зданий не планируются жилые помещения, под жилыми этажами будут открытые парковки, а части зданий, находящиеся на на уровне улицы, снабжены вентиляционной системой. Все это позволит радону, выделяющемуся с поверхности известняка при определенных условиях, не доходить до жилых помещений.

От редакции. Спасибо читателю за тему, она для нашей страны очень актуальна, ведь, по авторитетным источникам, места с опасным радиоактивным радоном встречаются по всей Эстонии. Особенно много их в северной части страны. Вот и Ласнамяэ стоит практически на радоне. По логике читателя, получается, что всем живущим в Ласнамяэ, а также в Пирита и в Виймси, пора бежать, куда глаза глядят, пока не началось тотальное заражение. А может, просто дома снести, а? Давайте не будем паниковать. Более того, известно, что треть территории Эстонии отличается высоким радиоактивным фоном.