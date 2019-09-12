WADA начинает борьбу с астма-допингом

Результаты исследования, которое должно дать ответ, влияют ли данные препараты на работоспособность спортсменов, должны быть представлены в четверг.

WADA профинансировало исследование на сумму, превышающую 300 тысяч евро. Ученым из Ульмского университета помогают специалисты из Кельна и Берлина.

В исследовании участвуют 24 спортсмена, тренирующиеся на высоком уровне. Атлеты подвергаются максимальной нагрузке как с препаратами для астмы, так и только с плацебо. Спортсмены проходят функциональные тесты, также у них берут образцы мышечной ткани, анализы крови и мочи.