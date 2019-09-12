На Литературной улице в Кадриорге появится читательский уголок

«Улица Койдула у многих ассоциируется не только с одной конкретной эстонской поэтессой, но и с проходящим на этой улице литературным фестивалем, который за несколько лет стал очень популярным. И поскольку на этой улице находится небольшая зеленая зона, то Управа района Кесклинн решила создать на ней читательский уголок. Это, с одной стороны, поможет закрепить в сознании горождан связь этого места с литературой, а, с другой, вписывается в нашу концепцию по превращению зеленых зон района в привлекательные и интересные места», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Идея создать на углу улиц Койдула и Фельманни читательский уголок появилась в результате сотрудничества районной управы, Таллиннского литературного центра и Общества Кадриорга. Эскиз читательского уголка по заказу Управы района Кесклинн подготовили архитекторы Яан Тийдеманн и Ярмо Вайк. Впервые эскиз будет представлен публике на фестивале в субботу в палатке Управы района Кесклинн. Читательский уголок будет готов в следующем году.