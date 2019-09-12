Чт, 12.09.2019
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  • Когда мать выложила в сеть фотографии комнаты своей дочери, люди не поверили своим глазам

Когда мать выложила в сеть фотографии комнаты своей дочери, люди не поверили своим глазам

Эми Хорнси в течение года не убирала свою комнату. Можете себе представить, во что она превратилась!

ФОТО: Mercury Press & Media Ltd. / Mercury Press & Media Ltd.

Одна девушка-подросток не пускала родителей в свою комнату в течение года. Когда мать все-таки зашла туда, ей стало плохо от того, чтотона там увидела, рассказывает трогательную историю Postimees.

Сара Хорнси выложила в социальные сети фотографии комнаты своей дочери Эми, куда та в течение года разрешала родителям входить не более чем на десять минут. Однажды Сара все-таки решилась нарушить запрет дочери-подростка, и когда Эми ушла в школу, принялась за дело.   

Уборка заняла у матери шесть часов, ведь Эми твердила, что беспорядок ей совсем не мешает и не прибиралась у себя целый год. 

Комната до уборки.

ФОТО: Mercury Press & Media Ltd. / Mercury Press & Media Ltd.

Комната после уборки.

ФОТО: Mercury Press & Media Ltd. / Mercury Press & Media Ltd.

Сара рассказала, что Эми страдает неким заболеванием аутистического спектра, поэтому воспринимает наведение порядка как вмешательство в ее личное пространство. Поэтому мать боялась, что Эми в штыки воспримет результат уборки, ведь дочь вернулась из школы как раз к ее окончанию. Но, по словам Сары, дочь осталась очень довольна. 

Комната до уборки.

ФОТО: Mercury Press & Media Ltd. / Mercury Press & Media Ltd.

Комната после уборки.

ФОТО: Mercury Press & Media Ltd. / Mercury Press & Media Ltd.

К счастью, сейчас Эми сама просит, чтобы в ее комнате навели порядок. 

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