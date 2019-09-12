Бизнесмен Туулберг: я не давал взяток Сависаару

Бизнесмен Айвар Туулберг, дававший в четверг в Харьюском уездном суде показания в рамках уголовного дела о коррупции в Таллинне, заявил, что не давал бывшему столичному мэру Сависаару взятку и что весь процесс носит политический душок.
По словам Туулберга, 9 декабря 2014 года он снял в главном офисе банка Nordea 50 000 евро, чтобы профинансировать свое увлечение парусным спортом. «То, что я в тот же день встретился с Сависаааром, никак не связано с деньгами», - сказал он.
«Мир парусного спорта - это во многом мир наличных денег», - отметил он.
По словам Туулберга, в тот же день в таллиннском офисе своей фирмы он передал снятые в Nordea 50 000 евро партнеру по парусному спорту Мати Сеппу для подготовки к участию в соревнованиях.
«По представлениям прокуратуры, если ты сходил в банк, а затем встречаешься с политиком высшего эшелона, это обязательно означает, что ты дал ему денег», - сказал он.
Туулберг также прокомментировал обвинение в том, что в марте 2015 года он дал Сависаару взятку в размере 30 000 евро. Туулберг заявил, что эти деньги были предназначены на финансирование участия в семинаре по парусному спорту в Бангкоке, а с Сависааром он встречался в связи с планами построить в Хундисильма банный комплекс, которые так и остались планами. «Сависаар просто хотел посоветоваться», - сказал он.
Туулберг сказал о тендере на строительство внутренних коммуникационных систем и сетей в здании Генератора культуры, что нет никаких оснований связывать его с взяткой Сависаару, поскольку у того отсутствовали какие-либо возможности вмешаться в ход тендера.
По словам Туулберга, ни за какие блага невозможно повлиять на ход тендера: «Конкурс госпоставки контролируется строже всех остальных. Конкуренты проверяют все до мелочей».
Туулберг также рассказал о своем задержании и о том, как уголовное дело отразилось на строительной фирме Rand & Tuulberg.
«Это было во всех газетах, даже англоязычных, в каждой статье в обязательном порядке упоминалось уголовное дело», - сказал он.
«В 2016 году самый серьезный крах среди строительных фирм пережила Rand & Tuulberg, а серебряная медаль досталась Astlanda. Были и объективные причины, но было очевидно, что никто прямо не скажет: договора не будет, потому что ты коррупционер», - сказал он.
В среду суд выслушал показания партнеров Туулберга, по словам которых невозможно с помощью каких-либо благ оказать влияние на ход тендера.
«У меня нет данных о том, чтобы в связи с тендером по Котлу культуры кому-либо давали взятки. Закон о госпоставках ясный и прозрачный», - сказал председатель правления Rand & Tuulberg Тайво Тяхт.
Тяхт представил суду хронологию событий, в результате которых тендер выиграло совместное предложение Rand & Tuulberg и Astlanda Ehitus после того, как они оспорили первоначальные результаты конкурса.
По его словам, смысл совместного предложения был в снижении рисков.
Занимавшийся тендерами в строительном предприятии Astlanda Хардо Сокк также рассказал об обстоятельствах победы на тендере и отметил, что, поскольку конкуренты представили фальшивые данные, организатор в соответствии с законом о госпоставках мог только снять их с участия в конкурсе.
По словам Сокка, с учетом прозрачности закона не было даже теоретической возможности предложить организатору какие-либо блага. «По закону у организатора тендера нет иных вариантов кроме удаления представивших фальшивые данные участников», - сказал он.
Сокк сказал, что жалобы, которые привели к победе совместного предложения Rand & Tuulberg и Astlanda Ehitus, составила именно команда Astlanda под его руководством.
«Это работа моей команды, Айвар Туулберг в этом не участвовал», - заявил он.
Во вторник партнер Туулберга по парусному спорту Мати Сепп заявил, что в 2014 году получил от Туулберга 50 000 евро на подготовку к участию в соревнованиях. Согласно обвинению прокуратуры, Туулберг снял ту же сумму наличными, чтобы дать Сависаару взятку.
Во вторник показания также давал исполнительный директор спортивного общества Kalev Александр Таммерт, заявивший, что прошедшее в присутствии Сависаара в 2014 году совещание на тему стадиона «Калев» помог организовать Туулберг, но что Туулберг не участвовал ни в одном из связанных со стадионом конкурсов.
Согласно обвинению, в ноябре 2014 года Туулберг в ходе встречи в рабочем кабинете мэра в Таллиннской горуправе обратился к Сависаару с просьбой устранить совместное предложение Antifire Tuleohutuslahendused OÜ и OÜ Tafrix с тендера по строительству внутренних коммуникационных систем и сетей Генератора культуры, чтобы фонд «Таллиннский котел культуры» смогл объявить победителем конкурса совместное предложение OÜ Astlanda Ehitus и Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, одним из владельцев которой был сам Айвар Туулберг.
Согласно обвинению, Сависаар согласился выполнить просьбу и дать соответствующие указания главе городского Департамента предпринимательства и председателю совета SA Kultuurikatel Кайри Вахер, вслед за чем 17 ноября 2014 года SA Tallinna Kultuurikatel представило комиссии по оспариванию тендеров приказ члена правления Генератора культуры Вяйно Сарнета о снятии совместного предложения Antifire OÜ и OÜ Tafrix с участия в конкурсе.
16 декабря 2014 года SA Tallinna Kultuurikatel и связанные с Туулбергом компании заключили договор стоимостью 3 146 664,15 евро плюс НСО. За это Туулберг передал Сависаару благ на общую сумму 80 000 евро - прежде всего 50 000 евро, а позже еще 30 000 евро, говорится в обвинении.