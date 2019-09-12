Бизнесмен Туулберг: я не давал взяток Сависаару

По словам Туулберга, 9 декабря 2014 года он снял в главном офисе банка Nordea 50 000 евро, чтобы профинансировать свое увлечение парусным спортом. «То, что я в тот же день встретился с Сависаааром, никак не связано с деньгами», - сказал он.

«Мир парусного спорта - это во многом мир наличных денег», - отметил он.

По словам Туулберга, в тот же день в таллиннском офисе своей фирмы он передал снятые в Nordea 50 000 евро партнеру по парусному спорту Мати Сеппу для подготовки к участию в соревнованиях.

«По представлениям прокуратуры, если ты сходил в банк, а затем встречаешься с политиком высшего эшелона, это обязательно означает, что ты дал ему денег», - сказал он.

Туулберг также прокомментировал обвинение в том, что в марте 2015 года он дал Сависаару взятку в размере 30 000 евро. Туулберг заявил, что эти деньги были предназначены на финансирование участия в семинаре по парусному спорту в Бангкоке, а с Сависааром он встречался в связи с планами построить в Хундисильма банный комплекс, которые так и остались планами. «Сависаар просто хотел посоветоваться», - сказал он.

Туулберг сказал о тендере на строительство внутренних коммуникационных систем и сетей в здании Генератора культуры, что нет никаких оснований связывать его с взяткой Сависаару, поскольку у того отсутствовали какие-либо возможности вмешаться в ход тендера.

По словам Туулберга, ни за какие блага невозможно повлиять на ход тендера: «Конкурс госпоставки контролируется строже всех остальных. Конкуренты проверяют все до мелочей».

Туулберг также рассказал о своем задержании и о том, как уголовное дело отразилось на строительной фирме Rand & Tuulberg.

«Это было во всех газетах, даже англоязычных, в каждой статье в обязательном порядке упоминалось уголовное дело», - сказал он.

«В 2016 году самый серьезный крах среди строительных фирм пережила Rand & Tuulberg, а серебряная медаль досталась Astlanda. Были и объективные причины, но было очевидно, что никто прямо не скажет: договора не будет, потому что ты коррупционер», - сказал он.

В среду суд выслушал показания партнеров Туулберга, по словам которых невозможно с помощью каких-либо благ оказать влияние на ход тендера.

«У меня нет данных о том, чтобы в связи с тендером по Котлу культуры кому-либо давали взятки. Закон о госпоставках ясный и прозрачный», - сказал председатель правления Rand & Tuulberg Тайво Тяхт.

Тяхт представил суду хронологию событий, в результате которых тендер выиграло совместное предложение Rand & Tuulberg и Astlanda Ehitus после того, как они оспорили первоначальные результаты конкурса.

По его словам, смысл совместного предложения был в снижении рисков.