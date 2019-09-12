Опасная тенденция века смартфонов: зависимые от телефонов дети нападают на родителей

Кайф при интернет-зависимости возникает от известности и ложной реальности. Человек не может конкурировать с этим, пишет Postimees.
В Таллиннском центре детского душевного здоровья есть отделение, в которое попадают дети, нуждающиеся в избавлении от интернет-зависимости. Лечение не сильно отличается от того, что проходят алкоголики: если у одних отнимают возможность приложиться к бутылке, то в свободном от интернета отделении центра нет места ни телефонам, ни компьютерам.
Интернет-зависимость давно перестала быть просто современным выражением. В последние годы в скорую помощь поступает все больше вызовов в домов, где впавший с истерику ребенок набросился с кулаками на родителей. Или более мягкие примеры: ребенок швыряется в родителей всем, что попадает под руки, кричит на них и запирается в своей комнате.
Причиной гнева становится то, что родители отбирают у ребенка смартфон или ограничивают доступ к интернету. Такие похожие друг на друга экстремальные ситуации возникают из-за того, что ребенок уже несколько часов просидел в телефоне и тот внезапно отнимают. Чаще всего это очень сильно бьет по психике ребенка.
Забегая вперед, нужно сказать, что, по словам экспертов, это самое худшее, что родитель вообще может сделать.
Но реакция не обязательно может оказаться агрессивной, чаще всего в ход идут и угрозы. Ребенок может сказать, что если ему не вернут телефон, он что-нибудь с собой сделает. Известны случаи, когда ребенок, например, угрожал выпрыгнуть из окна своей комнаты.
Оставшийся без интернета подросток покончил с собой
По данным Postimees, в Эстонии был как минимум один случай, когда оставшийся без интернета подросток свел счеты с жизнью. Задним числом нельзя указать на конкретную причину, можно только предположить, что к такому шагу могли привести несколько обстоятельств. Однако известно, что 14-летний ребенок решил покончить с собой после того, как у него отняли возможность общаться с друзьями.
В действующем при Таллиннской детской больнице центре душевного здоровья каждый день видят тех, кто злоупотребляет интернетом. Чаще всего это не является первым диагнозом – у детей, которым трудно быть вне интернета, чаще всего уже были диагностированы расстройства активности и внимания, депрессия и иные нарушения.
Основным диагнозом является нарушения контроля над импульсами, под который интернет-зависимость подходит тогда, когда без него уже никак не получается, и это вредит иным сферам жизни, например, отношениям с людьми и учебе. Лечить интернет-зависимость лекарствами нельзя, но можно приучить ребенка к конкретным поведенческим рамкам.
Для детей в состоянии серьезной интернет-зависимости в центре имеется целое свободное от интернета отделение, где кроме интернет-зависимых находятся и подростки с другими расстройствами психики. Прежде всего, для их лечения используют поведенческую и семейную терапии, в ходе которых напрямую занимаются и отказом от интернета. Таким образом, речь идет не о современном выражении, отказом от интернета этот процесс называют и психиатры. Изначально отделение создавалось не для интернет-зависимых, но со временем так просто получилось.
«Я считаю, что у каждого второго моего пациента – с какой бы проблемой он к нам ни поступал – имеются проблемы с невероятно большим количеством времени, проводимым в интернете»,- сказала руководитель центра, детский психиатр Анне Клейнберг.
В Таллинне есть и другой подобный центр, который в 2008 году занялся консультированием зависимых от азартных игр. Два года спустя там начали помогать и диги-зависимым. Помощь зависимым оказывается бесплатно, деньги на это поступают с налога на азартные игры.
И сюда попадают главным образом 14-18-летние молодые люди, которые раздражаются, когда родители в какой-то момент пытаются ограничить им пользование компьютером или телефоном. «Часто там и отношения с семьей плохие, подросток непослушный и упрямый. Многие из них больше не занимаются хобби и имеют плохие результаты в школе, - говорит клинический психолог и психотерапевт Консультационного центра лечения зависимости от азартных игр Пилле-Рийн Кааре. – В центре мы консультируем и родителей, но обычно поначалу подросток отказывается ходить на консультации».
Родители не решаются обозначить себя
И Клейнберг говорит, что большая часть попадающих в ее центр интернет-зависимых и злоупотбреляющих интернетом – это подростки: они более самостоятельные, а потому родителям сложнее ими управлять.
«Дети нападают на родителей после того, как родители осмеливаются – к сожалению, слишком поздно – обозначить себя, как главного. На тех родителей, которые начали устанавливать ограничение в правильное время, не нападают,- говорит Клейнберг – Это (детская возбудимость – ред.) тоже является причиной, почему родители часто боятся детей, но чаще всего это по кругу возвращается к тому, что родители просто не решаются установить границы для своих детей».
И Кааре, и Клейнберг говорят, что ограничения нужно начинать устанавливать как можно раньше, а после этого родитель должен быть последовательным. Образно говоря, выдернуть шнур из розетки недостаточно.
То же говорят и полицейские по работе с молодежью: нельзя отнимать у ребенка мобильный телефон в качестве метода наказания. Прежде всего, потому, что если разозлившийся ребенок после этого убежит из дома, полиции будет очень трудно его найти. Но не работает и такой вариант, когда в телефоне запрещают доступ в интернет, поскольку ребенок может купить его сам.
Таким образом, по словам экспертов, единственным действующим решением является установка ограничений дома. Но возникают проблемы и с уверенностью в себе у самих родителей: часто ее просто нет. Работающим с детьми психиатрам часто приходится заниматься восстановлением уверенности в себе у родителей.
«Многие родители приходят в мой кабинет и говорят, мол, теперь вы скажите ребенку, что этого нельзя делать. Я могу сказать многое, но если родитель не говорит этого каждый день дома и не устанавливает ограничений, то это не работает», - рассказывает Клейнберг.
Так и общавшиеся с Postimees эксперты единодушны в том, что зависимость вызывает не сам смартфон, а деятельность. «Я в своей работе видела молодых людей, которые не могут выпустить телефон из рук, поскольку не закончили игру. Но есть и подростки, которые живут ради лайков»,- говорит чиновник Коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак, в число рабочих обязанностей которой входит чтение лекций по всей Эстонии.
«У меня есть пациенты, которые большую часть времени проводят в компьютере и, приходя ко мне, говорят, что возникает обман сознания, и спрашивают, являются ли они душевнобольными, - добавила Клейнберг. – Подростки часто ложатся спать только тогда, когда у них больше нет сил оставаться в телефоне или компьютере».
Таким образом, интернет-зависимость ничем не отличается от других зависимостей: «Наш жаждущий наслаждений мозг хочет получить свою порцию удовольствий, так в какой-то момент человек начинает предпочитать какую-то вещь всему остальному. Кто-то отдает предпочтение наркотическим веществам, кто-то водке, кто-то интернету».
Ни один человек не бывает непрерывно горячим
Действительно, интернет-зависимость – как и любая другая зависимость – во многом подчиняется нашему стремящемуся к удовольствиям мозгу. В то же время, человек хочет общаться и с другими социальными существами, ищет решение: «Как у детей, так и у взрослых чрезмерное использование интернет-приборами связано с потребностью компенсировать недостаток признания и близости».
«Лайки и ответы приходят быстро, этим интернет-мир очаровывает человека. Живым людям очень сложно с этим конкурировать. Ни один человек не может быть постоянно соблазнительным, блестящим, горячим, стимулирующим»,- добавляет Клейнберг.
Как же все-таки отвлечь ребенка от смартфона, если из-за этого страдает остальная жизнь? В Консультационном центре лечения зависимости от азартных игр к этой проблеме подходят при помощи конгетивно-поведенческой терапии. По словам работающей в центре клинического психолога Пилле-Рийн Кааре, зависимых от азартных игр и от интернета объединяет то, что они не признают у себя наличия проблемы.
«Но часто проблема может быть в ином, и человек научился регулировать свои негативные эмоции через приятную деятельность. Но это может превратиться в замкнутый круг: если есть проблема, которая не решается, а вместо этого играют, или занимаются чем-то приятным, то проблемы накапливаются», - говорит она.
Но в такой ситуации зависимый хочет получить еще больший кайф, чтобы справиться с эмоциями и избавиться от мыслей о проблеме. Таким зависимым Кааре и ее коллеги помогают когнитивно-поведенческой терапией.
Прежде всего, в ходе терапии пытаются понять ход мыслей зависимого, а после – можно ли их скорректировать и заменить на более действенные. Всего терапия от дигитальной зависимости и консультирование длятся 12 сеансов, а в случае детей задействуется вся семья, чтобы заодно перестроить привычки.
Более того, от интернет-зависимости страдают не только подростки. Как сказали общавшиеся с Postimees ученики основной школы (см. дополнительный текст), и у родителей не всегда хватает на детей времени, поскольку они часто больше сосредоточены на происходящем в смартфоне.
Это в своей работе видит и Клейнберг. Для взрослого человека смартфон является одним из возможных источников расслабления: кто-то смотрит телевизор, кто-то после работы налегает на сидр, кто-то сёрфит в телефоне. С другой стороны, смартфон является спасательным кругом с экстремальной ситуации. Местом, где при возможности можно спрятаться.
«Способность поддерживать общение с детьми – это настоящее искусство, - отмечает Клейнберг. – Действительно общение между людьми приносит ощущение радости: когда делятся идеями, вместе смеются. Это такой же наркотик, как смартфон. И он легальный».
Говорят подростки: страшно, когда вся жизнь заключена в одном маленьком приборе
Никто не является большим экспертом в интернет-зависимости, чем сами подростки. Поэтому Postimees пообщался с пятью молодыми людьми 14-15 лет, которые учатся в хаарьюмааской Гимназии Кийли.
Мы поговорили о роли смартфонов в их жизни и о том, как, ожидая заказа в кафе, не о чем поговорить с семьей. И не потому, что подросток не хочет разговаривать с родителями, напротив, это мамы-папы утыкаются в телефоны, а на ребенка внимания не хватает.
- Какими социальными сетями вы пользуетесь?
Алийсе Пладо (15): «Facebook, Instagram, Snapchat. Эти основные. И я не сказала бы, что я пользуюсь ими мало. Я скорее за то, чтобы пользоваться ими поменьше, но сегодня это не получается».
- Почему?
Алийсе: «Век смартфонов же, и это усугубляется. Я вижу это и в школьных коридорах. У нас первые-третьи классы находятся в свободном от интернета боксе, где им не разрешают пользоваться телефонами. Но если посмотреть на учеников четвертых-пятых классов, которые оттуда выходят, то первым делом они достают из кармана телефон».
Мария Нийнеорг (15): «Я больше всего пользуюсь Snapchat, дальше идут Instagrami, Pinteresti, иногда Tumblr. Facebook я не пользуюсь».
- Почему ты не пользуешься Facebook?
Мария: «Как-то так получилось. Когда-то родители установили ограничение, что когда мне будет 14, я смогу завести аккаунт, но когда мне столько исполнилось, то уже не было надобности».
- Почему родители ограничили твое пользование Facebook?
Мария: «У меня еще в детском саду были некоторые одногруппники, у которых уже был Facebook. Тогда и я сказала, чтобы мне его сделали. Но мне ответили, что, нет, только когда мне будет 14, и я буду чувствовать себя увереннее и смогу нести ответственность».
Лийса Умблея (14): «Я тоже пользуюсь Snapchat, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube».
Кармо Варату (14): «Основной Snapchat, иногда Instagram. В принципе часто захожу и в Youtube. Facebook у меня есть, но я им особо не пользуюсь».
Райан Лентс (15): «По сравнению с другими я пользуюсь Snapchat достаточно мало. Скорее я в Instagramis и время от времени в Twitter. Discord тоже, он как Skype, но им легче пользоваться и он удобный. Когда мы с друзьями в компьютере, то можем отправиться на один канал и общаться. По вечерам в постели тоже могу быть в телефоне.
- Можете сказать, сколько времени вы проводите в телефоне в день?
(Открывают в своих смартфонах приложения, которые измеряют время, проведенное в интернете.)
Алийсе: «У меня три-четыре часа».
Лийса: «У меня в последние семь дней было в среднем два часа и 42 минуты».
Кармо: «У меня в течение последних семи дней было восемь часов и 15 минут».
- Как ты смог так много?
Кармо: «Обычно я в телефоне, если чего-то жду. Вечером, если не уснуть, тоже в телефоне».
- У вас дома как-то ограничивают пользование смартфонами?
Мария: «Мне иногда отключают рутер. Начиналась школа, а мы с сестрой просиживали в интернете до трех утра и что-то делали вдвоем, тогда начали отключать рутер. По их мнению, других возможностей для ограничения нет».
- Это не подействовало тебе на нервы?
Мария: «Конечно, подействовало! У нас дома после этого была настоящая ерунда. Но сейчас все хорошо.
Алийсе: «Мне очень нравится спать, и я не успеваю взять телефон в руки раньше, чем засыпаю. Вчера читала в школе книжку, подошли две учительницы и поинтересовались, читаю ли я добровольно. Учителя тоже очень удивляются, если ученик не уткнулся в телефон. Большинство все же там».
- Думали ли вы о том, что, вот, я так много сижу в телефоне, не попробовать ли провести какое-то время без него?
Мария: «Да. Возникает ощущение вины, если долго сидишь в телефоне. Тогда откладываешь телефон и думаешь, что можно было бы сделать что-то полезное».
- И получается? Делаешь что-то полезное?
Мария: «Хорошо получается. Если я хочу, могу и без него. Для меня он не так необходим».
Лийса: «Я однажды попробовала провести день без телефона».
- Нервозность не возникла: вдруг что-то пройдет без меня?
Лийса: «Возникает, скорее потому, что люди не могут меня достать».
Мария: «У меня особо не возникает. Если я с кем-то гуляю, то я не ощущаю нехватки».
Кармо: «Я однажды удалил Instagram, потому что родителям не нравилось, что я все время там сидел. Смог без него неделю, а потом загрузил обратно».
- Почему?
Кармо: «Кто-то выставил какую-то фотографию, которую я хотел посмотреть».
- Часто родители ругаются, что вы все время сидите в телефоне?
Мария: «Я при родителях телефоном особо не пользуюсь, поскольку если я его достаю, сразу говорят, мол, зачем тебе телефон, убери».
Кармо: «Я обычно при родителях отключаю звук».
Лийса: «Моим родителям действует на нервы, если мой телефон на беззвучном режиме. Дескать, я не слышу, когда они мне звонят».
Алийсе: «Часто слышишь, особенно в последние годы, что подростки испортились, а телефон – это гадость. В действительности среди нас очень много исключений. Это обобщение неверное, поскольку это не так».
Мария: «Это преувеличение. У меня мама тоже очень много пользуется телефоном, но если я беру смартфон, то сразу звучит: ты слишком много им пользуешься. А если ей что-то сказать, то она отвечает, что пользуется не так много, я придумываю».
Кармо: «Моей бабушке вообще не нравилось, что когда я к ней приехал, то сидел в телефоне. Но когда у нее появился смартфон, то она сразу продала компьютер. Теперь и она все смотрит в телефоне».
- То есть это проблема не только подростков, а просто веяние времени?
Лийса: «Это всеобщая проблема. У меня есть маленькая сестра, которой во время долгих поездок разрешают смотреть видео в Youtube и слушать песни. За эти пару часов возникает зависимость. Когда говорят, что больше смотреть не будешь, – закончился объем интернета, или сел аккумулятор – то реакция не очень хорошая. Она начинает капризничать».
Мария: «У меня четырехлетний брат, и он тоже иногда смотрит что-то в телефонах родителей. Ему особо ничего не говорят, и нет никаких ограничений, но когда телефон забирают, он тоже начинает капризничать. Это мне очень не нравится».
Алийсе: «У меня тоже есть маленькая сестра, которая ходит в третий класс. Когда она была поменьше, с этим было больше проблем. Мы часто ездили куда-то есть, чтобы чем-то заняться в выходные вместе, особенно во время школы. Первым, когда блюда заказаны и нужно подождать, был вопрос маленькой сестры: дайте мне телефон, мне скучно. Мы говорили: что ты сидишь в телефоне, поговори лучше с нами, но ей особо нечего было сказать. Если сравнить ее со мной, то она больше умеет пользоваться телефоном, чем я».
Мария: «У меня с родителями во время похода поесть так, что именно они смотрят в телефон за столом. Тогда я говорю, мол, послушайте, поговорите с нами. Следует такое странное молчание, поскольку всем нечего сказать».
Лийса: «Часто люди не обращают внимания на то, как много они находятся в телефоне или в компьютере. Взрослые люди не хотят этого признавать».
- Как много вы пользуетесь телефоном, когда гуляете с друзьями?
Мария: «Во время встреч с друзьями обычно есть много интересных занятий, и телефон не нужен».
Алийсе: «Внимание настолько отвлечено, что нет надобности доставать телефон. Мне кажется, что человек достает телефон тогда, когда ему скучно. Лезешь и смотришь, кто, что выставил в Facebook или Instagram».
Мария: «Мне кажется, что телефон достают тогда, когда возник раздражающий момент. Это отвлекает внимание?»
- Как вы ответите на прямой вопрос: вы являетесь интернет-зависимыми?
Кармо: «Если нужно, телефон или компьютер можно отключить. Но со свободным временем так, что либо гуляешь на улице, либо сидишь в компьютере. Иногда нужно и учиться, но когда это сделано, то снова возвращаешься с компьютер».
Мария: «Я бы не сказала, что я зависима».
- Вы вообще понимаете, что этот маленький прибор может вызывать зависимость? Вы думали о том, что такое интернет-зависимость, и что она делает с людьми?
Мария: «Действительно становится страшно, если подумать, что у тебя есть один маленький прибор, в котором ты проводишь так много времени. Конечно, возникали моменты, когда я могла отложить его и заняться чем-то другим».
- Вы рассказывали, как ходите с семьей поесть и вам словно не о чем поговорить. Как часто такое возникает?
Мария: «Например, мне всегда не о чем говорить. Родители обычно не слушают, и сидят в zone. Когда мы с семьей куда-то выходим, я всегда стараюсь находиться на месте. Этого совместного времени так мало».
Лийса: «Со смартфонами так, что кажется, что они сближают нас с людьми. Но в действительности они сближают нас с теми, кто далеко. И уводят от нынешнего момента и людей, которые сейчас находятся здесь».
- Является ли проблемой сидение в телефоне?
Лийса: «Это не проблема, если заниматься этим с умом».
Мария: «Если сейчас телефон является самым важным, то я думаю, что в каком-то возрасте он отойдет на второй план. В какой-то момент телефон просто изживет себя. Я думаю, что в начальных классах эта проблема серьезнее: они видят, что делают взрослые и повторяют за ними».
Алийсе: «У нас в школе было, что сразу, как только ребенок выходит из класса, первым делом он достает телефон. Иногда, когда мы ждем урока в зоне свободной от интернета, учителя говорят нам, чтобы мы отложили телефоны. Но только ты его уберешь, как учитель сам достает смартфон».