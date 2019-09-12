Опасная тенденция века смартфонов: зависимые от телефонов дети нападают на родителей

Это в своей работе видит и Клейнберг. Для взрослого человека смартфон является одним из возможных источников расслабления: кто-то смотрит телевизор, кто-то после работы налегает на сидр, кто-то сёрфит в телефоне. С другой стороны, смартфон является спасательным кругом с экстремальной ситуации. Местом, где при возможности можно спрятаться.

«Способность поддерживать общение с детьми – это настоящее искусство, - отмечает Клейнберг. – Действительно общение между людьми приносит ощущение радости: когда делятся идеями, вместе смеются. Это такой же наркотик, как смартфон. И он легальный».

Говорят подростки: страшно, когда вся жизнь заключена в одном маленьком приборе

Никто не является большим экспертом в интернет-зависимости, чем сами подростки. Поэтому Postimees пообщался с пятью молодыми людьми 14-15 лет, которые учатся в хаарьюмааской Гимназии Кийли.

Мы поговорили о роли смартфонов в их жизни и о том, как, ожидая заказа в кафе, не о чем поговорить с семьей. И не потому, что подросток не хочет разговаривать с родителями, напротив, это мамы-папы утыкаются в телефоны, а на ребенка внимания не хватает.

- Какими социальными сетями вы пользуетесь?

Алийсе Пладо (15): «Facebook, Instagram, Snapchat. Эти основные. И я не сказала бы, что я пользуюсь ими мало. Я скорее за то, чтобы пользоваться ими поменьше, но сегодня это не получается».

- Почему?

Алийсе: «Век смартфонов же, и это усугубляется. Я вижу это и в школьных коридорах. У нас первые-третьи классы находятся в свободном от интернета боксе, где им не разрешают пользоваться телефонами. Но если посмотреть на учеников четвертых-пятых классов, которые оттуда выходят, то первым делом они достают из кармана телефон».

Мария Нийнеорг (15): «Я больше всего пользуюсь Snapchat, дальше идут Instagrami, Pinteresti, иногда Tumblr. Facebook я не пользуюсь».

- Почему ты не пользуешься Facebook?

Мария: «Как-то так получилось. Когда-то родители установили ограничение, что когда мне будет 14, я смогу завести аккаунт, но когда мне столько исполнилось, то уже не было надобности».

- Почему родители ограничили твое пользование Facebook?

Мария: «У меня еще в детском саду были некоторые одногруппники, у которых уже был Facebook. Тогда и я сказала, чтобы мне его сделали. Но мне ответили, что, нет, только когда мне будет 14, и я буду чувствовать себя увереннее и смогу нести ответственность».

Лийса Умблея (14): «Я тоже пользуюсь Snapchat, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube».

Кармо Варату (14): «Основной Snapchat, иногда Instagram. В принципе часто захожу и в Youtube. Facebook у меня есть, но я им особо не пользуюсь».

Райан Лентс (15): «По сравнению с другими я пользуюсь Snapchat достаточно мало. Скорее я в Instagramis и время от времени в Twitter. Discord тоже, он как Skype, но им легче пользоваться и он удобный. Когда мы с друзьями в компьютере, то можем отправиться на один канал и общаться. По вечерам в постели тоже могу быть в телефоне.

- Можете сказать, сколько времени вы проводите в телефоне в день?

(Открывают в своих смартфонах приложения, которые измеряют время, проведенное в интернете.)

Алийсе: «У меня три-четыре часа».

Лийса: «У меня в последние семь дней было в среднем два часа и 42 минуты».

Кармо: «У меня в течение последних семи дней было восемь часов и 15 минут».

- Как ты смог так много?

Кармо: «Обычно я в телефоне, если чего-то жду. Вечером, если не уснуть, тоже в телефоне».

- У вас дома как-то ограничивают пользование смартфонами?

Мария: «Мне иногда отключают рутер. Начиналась школа, а мы с сестрой просиживали в интернете до трех утра и что-то делали вдвоем, тогда начали отключать рутер. По их мнению, других возможностей для ограничения нет».

- Это не подействовало тебе на нервы?

Мария: «Конечно, подействовало! У нас дома после этого была настоящая ерунда. Но сейчас все хорошо.

Алийсе: «Мне очень нравится спать, и я не успеваю взять телефон в руки раньше, чем засыпаю. Вчера читала в школе книжку, подошли две учительницы и поинтересовались, читаю ли я добровольно. Учителя тоже очень удивляются, если ученик не уткнулся в телефон. Большинство все же там».

- Думали ли вы о том, что, вот, я так много сижу в телефоне, не попробовать ли провести какое-то время без него?

Мария: «Да. Возникает ощущение вины, если долго сидишь в телефоне. Тогда откладываешь телефон и думаешь, что можно было бы сделать что-то полезное».

- И получается? Делаешь что-то полезное?

Мария: «Хорошо получается. Если я хочу, могу и без него. Для меня он не так необходим».

Лийса: «Я однажды попробовала провести день без телефона».

- Нервозность не возникла: вдруг что-то пройдет без меня?

Лийса: «Возникает, скорее потому, что люди не могут меня достать».

Мария: «У меня особо не возникает. Если я с кем-то гуляю, то я не ощущаю нехватки».

Кармо: «Я однажды удалил Instagram, потому что родителям не нравилось, что я все время там сидел. Смог без него неделю, а потом загрузил обратно».

- Почему?

Кармо: «Кто-то выставил какую-то фотографию, которую я хотел посмотреть».

- Часто родители ругаются, что вы все время сидите в телефоне?

Мария: «Я при родителях телефоном особо не пользуюсь, поскольку если я его достаю, сразу говорят, мол, зачем тебе телефон, убери».

Кармо: «Я обычно при родителях отключаю звук».

Лийса: «Моим родителям действует на нервы, если мой телефон на беззвучном режиме. Дескать, я не слышу, когда они мне звонят».

Алийсе: «Часто слышишь, особенно в последние годы, что подростки испортились, а телефон – это гадость. В действительности среди нас очень много исключений. Это обобщение неверное, поскольку это не так».

Мария: «Это преувеличение. У меня мама тоже очень много пользуется телефоном, но если я беру смартфон, то сразу звучит: ты слишком много им пользуешься. А если ей что-то сказать, то она отвечает, что пользуется не так много, я придумываю».

Кармо: «Моей бабушке вообще не нравилось, что когда я к ней приехал, то сидел в телефоне. Но когда у нее появился смартфон, то она сразу продала компьютер. Теперь и она все смотрит в телефоне».

- То есть это проблема не только подростков, а просто веяние времени?

Лийса: «Это всеобщая проблема. У меня есть маленькая сестра, которой во время долгих поездок разрешают смотреть видео в Youtube и слушать песни. За эти пару часов возникает зависимость. Когда говорят, что больше смотреть не будешь, – закончился объем интернета, или сел аккумулятор – то реакция не очень хорошая. Она начинает капризничать».

Мария: «У меня четырехлетний брат, и он тоже иногда смотрит что-то в телефонах родителей. Ему особо ничего не говорят, и нет никаких ограничений, но когда телефон забирают, он тоже начинает капризничать. Это мне очень не нравится».

Алийсе: «У меня тоже есть маленькая сестра, которая ходит в третий класс. Когда она была поменьше, с этим было больше проблем. Мы часто ездили куда-то есть, чтобы чем-то заняться в выходные вместе, особенно во время школы. Первым, когда блюда заказаны и нужно подождать, был вопрос маленькой сестры: дайте мне телефон, мне скучно. Мы говорили: что ты сидишь в телефоне, поговори лучше с нами, но ей особо нечего было сказать. Если сравнить ее со мной, то она больше умеет пользоваться телефоном, чем я».

Мария: «У меня с родителями во время похода поесть так, что именно они смотрят в телефон за столом. Тогда я говорю, мол, послушайте, поговорите с нами. Следует такое странное молчание, поскольку всем нечего сказать».

Лийса: «Часто люди не обращают внимания на то, как много они находятся в телефоне или в компьютере. Взрослые люди не хотят этого признавать».

- Как много вы пользуетесь телефоном, когда гуляете с друзьями?

Мария: «Во время встреч с друзьями обычно есть много интересных занятий, и телефон не нужен».

Алийсе: «Внимание настолько отвлечено, что нет надобности доставать телефон. Мне кажется, что человек достает телефон тогда, когда ему скучно. Лезешь и смотришь, кто, что выставил в Facebook или Instagram».

Мария: «Мне кажется, что телефон достают тогда, когда возник раздражающий момент. Это отвлекает внимание?»

- Как вы ответите на прямой вопрос: вы являетесь интернет-зависимыми?

Кармо: «Если нужно, телефон или компьютер можно отключить. Но со свободным временем так, что либо гуляешь на улице, либо сидишь в компьютере. Иногда нужно и учиться, но когда это сделано, то снова возвращаешься с компьютер».

Мария: «Я бы не сказала, что я зависима».

- Вы вообще понимаете, что этот маленький прибор может вызывать зависимость? Вы думали о том, что такое интернет-зависимость, и что она делает с людьми?

Мария: «Действительно становится страшно, если подумать, что у тебя есть один маленький прибор, в котором ты проводишь так много времени. Конечно, возникали моменты, когда я могла отложить его и заняться чем-то другим».

- Вы рассказывали, как ходите с семьей поесть и вам словно не о чем поговорить. Как часто такое возникает?

Мария: «Например, мне всегда не о чем говорить. Родители обычно не слушают, и сидят в zone. Когда мы с семьей куда-то выходим, я всегда стараюсь находиться на месте. Этого совместного времени так мало».

Лийса: «Со смартфонами так, что кажется, что они сближают нас с людьми. Но в действительности они сближают нас с теми, кто далеко. И уводят от нынешнего момента и людей, которые сейчас находятся здесь».

- Является ли проблемой сидение в телефоне?

Лийса: «Это не проблема, если заниматься этим с умом».

Мария: «Если сейчас телефон является самым важным, то я думаю, что в каком-то возрасте он отойдет на второй план. В какой-то момент телефон просто изживет себя. Я думаю, что в начальных классах эта проблема серьезнее: они видят, что делают взрослые и повторяют за ними».

Алийсе: «У нас в школе было, что сразу, как только ребенок выходит из класса, первым делом он достает телефон. Иногда, когда мы ждем урока в зоне свободной от интернета, учителя говорят нам, чтобы мы отложили телефоны. Но только ты его уберешь, как учитель сам достает смартфон».