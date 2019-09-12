Галерея: наращивается производство всемирно известных эстонских мини-домов

По словам члена правления Iglucraft Прийта Калласа, хоть компания и начинала с производства дизайнерских саун и именно саунами-иглу прославилась на весь мир, на сегодняшний день значительную часть продаж составляют компактные дома: «Мы начали производить сауны в 2014 году, а первые шаги к производству компактных домов сделали в конце 2017 года. С каждым днем мы видим в этом направлении все больший потенциал – наши компактные дома продавались в кемпинги в Германии, Бельгии, Великобритании и Австрии». Каллас добавил, что, по словам владельцев кемпингов, инвестиция окупается за пару лет – если средняя стоимость одной ночи в обычном европейском кемпинге стоит 100 евро, то за ночевку в иглу вполне можно просить 120–140 евро за ночь.

Положительно на бизнесе Iglucraft сказывается и рост популярности услуг размещения туристов в частных домах. «Если раньше это был, так сказать, вариант из-под прилавка, то платформы экономики совместного потребления легализовали этот бизнес», – рассказал представитель компании. По словам Калласа, компактные дома Iglucraft покупают клиенты, которые ценят эксклюзивный дизайн и оригинальность и хотят предлагать постояльцам неповторимый опыт, получая при этом больший доход.

В год компания продает около 100 компактных домов и 75 саун, но планирует в несколько раз нарастить объемы производства домов. «Согласно прогнозам, в этом году оборот составит два миллиона евро. Наша цель на ближайшие годы – увеличить объемы продаж компактных домов до 300 штук в год», – прокомментировал Каллас.

В ассортименте Iglucraft 5 моделей компактных домов. Стоимость одного квадратного метра находится в диапазоне от 1850 до 2230 евро. Цена однокомнатного дома начинается от 19 900 евро, а самый дорогой, семейный, двухкомнатный дом стоит 43 900 евро. Типовые модели саун-иглу стоят от 9900 до 15 900 евро, но возможны и эксклюзивные решения. Все дома и сауны производятся вручную только в Эстонии, но Iglucraft предлагает транспортировку и установку по всему миру. Дома продаются под ключ, а цена, в зависимости от пожеланий клиента, может включать, например, спальни, ванную комнату и кухню. В среднем процесс установки компактного дома занимает 2–3 часа.