Отть Тянак завершил тестовый заезд Ралли Турции на четвертом месте

Тестовые заезды интересны хотя бы потому, что дают реальное представление болельщикам о возможном раскладе сил на предстоящие три дня. Три дня, которые, скорее всего, дадут ответ с вероятностью процентов 95 на вопрос, станет ли Отть Тянак чемпионом мира по ралли досрочно или корона чемпиона мира будет разыграна только на последнем этапе в Австралии?

Пока, если честно, чувства смешанные - Тянак хоть и занял четвертое место с отставанием менее полутора секунд от Криса Мика ("Тойота"), но на каждом из трех заездов, чувствовалось, что запас прочности у Тянака есть. Плюс ко всему, было видно, что если Мик сумел выиграть тестовый заезд, то с настройками машины Тянака все очень и очень в порядке.