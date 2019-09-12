Картина дня: подростки нападают на родителей из-за интернет-зависимости, задержан подозреваемый в убийстве

Радиоактивно: не снести ли все жилье от Нарвы до Палдиски?

Читатель, скрывшийся за ником «Костик», прислал письмо, которое нам показалось важным и интересным, несмотря на его несколько развязный тон: «Уже который день в соцсетях вылезает реклама нового жилого квартала неподалеку от Певческого поля. И хрен с тем, что застраивают каждый пятачок, но про место, где планируют забабахать этот жилой квартал, раньше писали газеты. И ваша тоже. Что-то изменилось с 2006 года или всем плевать - ведь люди все равно купят?» Читать далее...

Дело о загадочном исчезновении женщины в Вильяндимаа: задержан подозреваемый в ее убийстве

Полиция задержала мужчину подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле, которая в конце августа была объвлена пропавшей без вести, а спустя две недели найдена мертвой. Читать далее...

«Пожилой человек не может попасть к врачу»: читательница Rus.Postimees столкнулась с серьезной проблемой

В редакцию Rus.Postimees обратилась Оксана, которая уже несколько раз пыталась записать по телефону свою пожилую родственницу на прием к офтальмологу в Ида-Вирускую центральную больницу в Кохтла-Ярве, однако безуспешно — либо дозвониться не удается, либо номерков нет. «Как попасть к врачу?» – задается вопросом Оксана. Читать далее...

Опасная тенденция века смартфонов: зависимые от телефонов дети нападают на родителей

Кайф при интернет-зависимости возникает от известности и ложной реальности. Человек не может конкурировать с этим. Читать далее...

Предприятие ATKO в очередной раз оставило с носом сотни пассажиров

Cкандально известное автобусное предприятие ATKO, принадлежащее бывшему вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу, сегодня утром в очередной раз доставило проблемы своим пассажирам. Читать далее...

В рейтинге самых покупаемых марок машин в Эстонии произошли изменения

По данным банка SEB, за последний год значительно изменился рейтинг популярности моделей автомобилей, приобретаемых новыми в Эстонии. Читать далее...

Вестербака: за проектом туннеля Таллинн-Хельсинки не стоят китайские коммунисты

Китайское государство и предприниматели, действительно, обещали инвестировать колоссальные суммы в планируемый туннель между Таллинном и Хельсинки, однако речь ни в коем случае не идет о заговоре китайских коммунистов, заверяет на страницах Postimees руководитель проекта строительства туннеля Петер Вестербака, известный также как создатель игры Angry Birds. Читать далее...

Разведка США подтвердила, что в РФ провалены пять испытаний ядерного чудо-оружия Путина

США получили достоверные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия минимум пять раз проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой, и все эти пуски завершились авариями. Читать далее...

Эстонскому спортсмену предлагают космическую зарплату

Отть Тянак может рассчитывать на новый контракт, в котором зарплата будет равняться восьмизначной сумме. Читать далее...

Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей

Президент Украины Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства. Читать далее...

Поездка на электросамокате закончилась для 30-летнего мужчины в больнице