Свалка Вяэтса подумывает обратиться в полицию в связи с действиями прошлого состава совета

Вступивший в должность в мае прошлого года совет свалки, принадлежащей городу Пайде и волостям Тюри и Ярва, заподозрил, что бывшие руководители предприятия, освобожденные от должностей в марте текущего года, реформист Калев Аун и ныне экс-реформист Айвар Лыхмус, осознанно предоставляли прошлому совету предприятия более негативную картину положения дел, чем это было в действительности.

"Завтра начнем обуждать, имело ли в отражении бухгалтерских данных место намеренное введение в заблуждение со стороны членов совета. Есть данные, которые вызывают у нас вопросы", - сказал представляющий в Väätsa Prügila город Пайде беспартийный Андри Красс, в прошлом - член Isamaa.

Он добавил, что передача материалов в полицию для расследования была бы в интересах всех сторон, поскольку Väätsa Prügila - так называемое народное предприятие. "Если что-то было нарушено, это не должно никому навредить", - заявил Красс.

Бывший член правления свалки Калев Аун сказал вчера, что о возможности обращения в полицию впервые слышит от журналиста Postimees и что с 1 марта больше не работает в фирме Väätsa Prügila и с тех пор у него никто ничего не спрашивал. На вопрос, чиста ли его совесть на случай возможного расследования, Аун ответил, что не может это комментировать.

Ярваский волостной старейшина Райт Пихельгас, который входил в состав прошлого совета и является членом нынешнего, сказал, что понимание того, что бухгалтерскими данными могли манипулировать, появилось этим летом, когда аудитор обратил внимание на несоответствия. Передавать ли противоречивые материалы в полицию, совет должен решить на сегодняшнем собрании.

Väätsa Prügila заключила в 2016 году договор о продаже предприятия дочерней фирме концерна Ragn Sells - R-S Valdus, убедив тогдашний совет компании, также состоявший из представителей местных самоуправлений, что содержание свалки является убыточной деятельностью и не окупает себя для волостей и городов.