Вот это сюрприз! Житель Эстонии выиграл в лотерею в сто раз больше, чем предполагал

Проживающий в Тапа мужчина пришел в офис Eesti Loto с целью оформить выигрыш, который, по его информации, составлял 1000 евро. Какого же было его удивление, когда выигрышная сумма оказалась в сто раз больше, пишет Postimees.
«Житель Тапа пришел в офис Eesti Loto, зная, что его ждет крупный выигрыш - более тысячи евро. При оформлении документов нам удалось удивить его, поскольку выяснилось, что он является человеком, выигравшим 28 августа в Vikinglotto 96 808,50 евро! Мужчина, купивший в тапаском магазине Grossi счастливый билет, очень обрадовался и сказал, что теперь, наконец-то, сможет купить себе новую плиту», - пишет Eesti Loto в социальных сетях.
Напомним, что 31 июля в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo Loto на сумму 380 137 евро. Счастливый билет в том же тапаском магазине Grossi купила местная жительница.