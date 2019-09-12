Вот это сюрприз! Житель Эстонии выиграл в лотерею в сто раз больше, чем предполагал

«Житель Тапа пришел в офис Eesti Loto, зная, что его ждет крупный выигрыш - более тысячи евро. При оформлении документов нам удалось удивить его, поскольку выяснилось, что он является человеком, выигравшим 28 августа в Vikinglotto 96 808,50 евро! Мужчина, купивший в тапаском магазине Grossi счастливый билет, очень обрадовался и сказал, что теперь, наконец-то, сможет купить себе новую плиту», - пишет Eesti Loto в социальных сетях.