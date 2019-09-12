Легендарный Арсен Венгер получил теплое местечко в ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшее время станет техническим директором Международной федерации футбола.
Как сообщает Championat.com, французский специалист будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по различным сферам футбола. ФИФА желает пополнить ряды известными в футболе личностями после того, как из организации ранее ушли Марко ван Бастен и Звонимир Бобан. Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году после 22 лет работы в лондонском клубе.
Ранее в СМИ сообщалось, что Венгер мог возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Интерес к специалисту проявлял «ПСЖ», предлагавший французу должность технического директора клуба.