Легендарный Арсен Венгер получил теплое местечко в ФИФА

Как сообщает Championat.com, французский специалист будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по различным сферам футбола. ФИФА желает пополнить ряды известными в футболе личностями после того, как из организации ранее ушли Марко ван Бастен и Звонимир Бобан. Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году после 22 лет работы в лондонском клубе.