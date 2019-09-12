Дизайнер: смотрите, Успенская под покровом ночи обокрала Большой театр

Специалист обнаружил в коттедже общей площадью около тысячи квадратных метров немало удивительного: практически пустую гостиную, салон красоты и кабинет косметолога в подвале, выложенную мозаикой комнату для собаки и красный телевизор в столовой.

«Гордость хозяйки — белый кожаный пол в спальне, стоимость которого в принципе не интересна, так как вряд ли кто-то, кроме Любови, решит повторить это спорное решение, — отметил дизайнер. — Бабушкино постельное белье с рюшами отправляет спальню в соседнюю могилу с кухней». Кухню Сапонов назвал поистине королевской, но устаревшей.

Эксперт пришел в восторг от личной уборной Успенской, где установлены отдельно стоящая немецкая ванна-чаша, душ с трапом за стеклянной перегородкой, огромное зеркало и золоченое мозаичное панно. «Стоимость подобного панно может начинаться от полутора тысяч евро за квадратный метр. Очень удачная ванная, которая останется стильной еще много сезонов», — констатировал Сапонов.