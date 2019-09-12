Чт, 12.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Собравшего в ыйсмяэской квартире коллекцию взрывных устройств Урмаса арестовали

Собравшего в ыйсмяэской квартире коллекцию взрывных устройств Урмаса арестовали

Утро на Ыйсмяэ-теэ, 64. Полиция безопасности заканчивает свою работу.

ФОТО: Эрик Прозес

Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня ходатайство прокуратуры и арестовал человека, который подозревается в накоплении взрывных устройств в арендованной в Ыйсмяэ квартире, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Урмас средних лет пока арестован на срок до двух месяцев, уточнил пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

Во вторник Полиция безопасности начала проведение следственных мероприятий в одной из квартир дома номер 64 по улице Ыйсмяэ в Таллинне, которые закончились лишь в среду около восьми часов утра.

КаПо задержала некогда работавшего полицейским подозреваемого и обнаружила в его квартире больше количество старых снарядов и иных взрывчатых веществ.

Ранее Урмас уже наказывался за незаконный оборот взрывчатых веществ. В 2013 году он получил условный срок и штраф.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ