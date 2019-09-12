Собравшего в ыйсмяэской квартире коллекцию взрывных устройств Урмаса арестовали

Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня ходатайство прокуратуры и арестовал человека, который подозревается в накоплении взрывных устройств в арендованной в Ыйсмяэ квартире, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Урмас средних лет пока арестован на срок до двух месяцев, уточнил пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.
Во вторник Полиция безопасности начала проведение следственных мероприятий в одной из квартир дома номер 64 по улице Ыйсмяэ в Таллинне, которые закончились лишь в среду около восьми часов утра.
КаПо задержала некогда работавшего полицейским подозреваемого и обнаружила в его квартире больше количество старых снарядов и иных взрывчатых веществ.
Ранее Урмас уже наказывался за незаконный оборот взрывчатых веществ. В 2013 году он получил условный срок и штраф.