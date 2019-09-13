Не экономьте: дорогая сантехника увеличит рыночную стоимость квартиры

Вы обращали внимание, что в объявлениях о продаже или аренде недвижимости сантехника описывается подробно только в тех случаях, когда она произведена особенно солидными и известными фирмами, или на продающихся объектах установлены какие-то необычные эксклюзивные модели. Об этом рассказывается и на портале City24.

Если вы готовы инвестировать в дорогую кафельную плитку или заказать по индивидуальному заказу кухонную мебель, точно так же стоит вложить деньги и в дорогую высококачественную сантехнику. Это не просто красиво, долговечно и престижно. Это повышает цену вашей недвижимости, ведь сантехника всегда остается в проданном жилье и всегда входит в цену.

Ванна

Ванная комната - прежде всего место для совершения гигиенических процедур. Однако сейчас вошли в моду ванные, смежные со спальней, а то и вообще ванну устанавливают в самой спальне чуть ли не рядом с кроватью. Последнее - это, конечно, изыски и крайности, но именно благодаря этим тенденциям в моду вошли ванны эксклюзивной формы, которые не жмутся скромно к стене, а украшают собой центр немаленького помещения. Стоит упомянуть невыходящие из можы массажные ванны разных фирм и размеров, ванны на двоих и ванны-купели.

Смеситель

Смеситель - неотъемлемая часть ванной. У вас может быть дорогостоящая душевая кабина и плитка по последней моде, но если вы сэкономили на смесителе, это будет сразу заметно. А вот насадка для душа от известной фирмы или дизайнерский кран увеличат стоимость квартиры даже при относительно скромном дизайне самой ванной.

Ценность квартире добавляют и смесители с термостатом, на котором можно выставить необходимую температуру воды. Это оценят семьи с маленькими детьми, которым необходимо купать малышей при определенной температуре. Хорошо, если душ, ванна и раковина будут снабжены смесителями одной фирмы и единого дизайна.

Kухонная раковина

Хорошая кухонная раковина прослужит долгие годы. Даже если вы меняете кухонную мебель, дорогую высококачественную мойку можно использовать и в новом гарнитуре. Многофункциональная раковина с дозатором для моющего средства или встроенной чашей для мытья овощей гораздо больше понравится покупателям, чем обычная круглая металлическая мойка.

Цену недвижимости может поднять и раковина, представляющая собой одно целое с рабочей поверхностью. За ней легче ухаживать, да и смотрится такая мойка очень привлекательно.

При выборе кухонной раковины можно поиграть и с материалом. Металлическая раковина дешевле, керамическая или гранитная - гораздо дороже, но выглядят они куда более представительно.

Унитаз

Вещи, которые мы покупаем надолго, не должны быть дешевыми. Кровать, кресла, ковер, шторы всегда можно купить заново, а вот снять сломанный унитаз и установить на его место новый - это не раз плюнуть.