В России придумали способ штрафовать автомобилистов-иностранцев

Сейчас послать уведомление о взыскании таким нарушителям практически невозможно, поскольку для этого не хватает необходимых данных.

Разработкой системы по поручению правительства занимаются Министерство внутренних дел, Минтранс, Минюст, Федеральная таможенная служба и ФСБ.

По данным московской мэрии, за последние полтора года только в столице выявлено 1,86 миллиона нарушений, совершенных на машинах с иностранными номерами. При этом удалось вынести лишь 28,8 тысячи постановлений (2%). В остальных случаях данных на собственников автомобилей не было.

Сообщается, что чаще всего нарушают ПДД водители машин с Украины (24 тысячи транспортных средств), из Армении (1,75 тысячи) и Молдавии (1,47 тысячи). В топ-10 также входят автомобили с болгарской, грузинской, германской, латвийской, азербайджанской регистрацией.