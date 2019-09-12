Пассажиры загоревшегося самолета попрощались с близкими и выжили

Инцидент с авиалайнером Boeing 737, который следовал из города Абботсфорд в Эдмонтон, произошел 11 сентября. После вылета из аэропорта в двигатель самолета засосало несколько птиц, и пассажиры увидели вспышки пламени из иллюминатора.

В панике некоторые попрощались с семьей и друзьями. Например, турист Фадл Абу-Ганем написал своей маме «предсмертное» сообщений со словами: «С нашим самолетом что-то не так. Я люблю тебя».

Другая путешественница Донна-Ли Рейнер успела опубликовать в Facebook пост о том, что лайнер, в котором она летит, заполнился дымом и она чувствует запах гари. «Можете начинать прощаться со мной, если мой телефон восстановят после крушения», — написала Рейнер.

Однако спустя несколько минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Абботсфорда. После посадки все 176 пассажиров были эвакуированы и получили полный возврат средств, потраченных на перелет.